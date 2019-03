Van Grieken, un año después del caso Máster, lamenta cómo la oposición utiliza las instituciones con “fin electoralista”

Publicado 21/03/2019 15:24:15 CET

"Quieren arrojar la sombra de la duda, no solo en la URJC, sino en todas y es lamentable", critica el consejero

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Rafel Van Grieken, ha lamentado que hasta el último día de Pleno de esta Legislatura, tras cumplirse un año del caso Máster, cómo la oposición utiliza las instituciones con "fin electoralista" para "arrojar la sombra de la duda no solo en la URJC, sino en todas", algo que ha tildado de "lamentable".

Así lo ha expuesto el consejero durante su comparecencia en el Pleno de este jueves, a petición de Podemos, para informar sobre la "situación de la Universidad madrileña tras las presuntas irregularidades producidas en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos y otras posibles de la universidad pública madrileña.

"Lamento profundamente como consejero y como profesor de universidad esta utilización de las instituciones con un fin electoralista y lamento que hasta el último día se utilice un caso que está en manos de la Justicia para arrojar la sombra de la duda. No solo en la URJC, si no en todas y es lamentable", ha sostenido.

En este punto, Van Grieken ha desgranado que la Comunidad tiene la mayor oferta de grados y grados dobles y doctorados: 230.000 alumnos están matriculados en grado, 36.5000 en máster y 12.000 en doctorado.

"No se debe extender la sospecha a toda la universidad pública madrileña, ya que daña la imagen de forma injusta y el buen hacer de los que conforman la comunidad universitaria. La URJC tiene a 46.000 estudiantes, es una de las más atractivas de España para alumnos internacionales y este curso han aumentado las matriculaciones en un 4,4 por ciento", ha aseverado.

Por último, ha defendido el trabajo "incansable" que ha hecho el Gobierno por mejorar el sistema universitario "con sus aciertos errores".

"LOS MÁSTER FAKE"

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha recordado que hace un año salió a la luz "el mayor escándalo", el de "los máster fake" por las "irregularidades" de la expresidenta regional Cristina Cifuentes, el presidente del PP, Pablo Casado, y de la exministra de Sanidad Carmen Montón.

"La imagen de la universidad un año después está peor. Un mínimo de autocrítica, porque ni los implicados han pedido perdón y todos son excusas para culpar al de enfrente y ha sido un año más sin reformas, no hemos conseguido que el bipartdismo ponga en marcha ni una sola reforma", ha lamentado.

Por su parte, el diputado de Podemos Hugo Martínez Abarca se ha recordado que Cifuentes "falsificó unas notas e hizo tramas", dijo "no me voy, me quedo" y exhibió un "acta falsa", un acta que el consejero de Educación "había pedido al rector de la URJC", Javier Ramos.

"Quiero pensar que no sabía que era falsa, pero el 4 de abril ya lo sabían y aun así aplaudieron a una persona que era una mentirosa. Lo sabían y aún así aplaudieron, ese mismo día tendría que haber dimitido y usted no sabría que estaba colaborando en un delito seguramente porque le daba igual, no han tomado ni una sola medida para que no vuelva a pasar. Usted tendría que dimitir", le ha lanzado.

En este punto, el diputado socialista Juanjo Moreno ha lamentado que el Gobierno regional haya "abandonado su obligación" ante las universidades y, en concreto, el consejero "ha ignorado conscientemente sus obligaciones" sin tomar "ninguna medida al respecto en cuanto a todas las "irregularidades".

Por último, la diputada del PP María Gador Ongil ha afeado a la oposición que no les importe "nada" de lo que ha explicado el consejero ni cómo están las universidades y solo tengan el objetivo de "hablar lo que pasó hace un año", algo que, a su juicio, demuestra "surrealismo" y un "disparate".