Vargas Llosa, Caballero Bonald o los últimos premios nacionales 'viajarán' en transporte público con Libros a la Calle

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Textos de escritores de la talla de Mario Vargas Llosa, José Manuel Caballero Bonald o los últimos grandes premios nacionales de literatura acompañarán los viajes de los pasajeros del transporte público madrileño en la 29ª edición de Libros a la Calle, una iniciativa para acercar la literatura a los usuarios de Metro, EMT y autobuses interurbanos.

En concreto, en esta edición se instalarán 7.200 vinilos con fragmentos de 13 obras en el interior de los vagones de Metro y en los autobuses urbanos de la EMT e interurbanos, todos ellos ilustrados por un amplio grupo de artistas como Sara Herranz, Javier Olivares, María Medem o Lady Desidia.

Los consejeros de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García y de Cultura, Deporte y Turismo, Mariano de Paco Serrano, han presentado esta edición acompañados por el presidente de la Asociación de Editores de Madrid (AEM), Miguel Barrero Maján. También han asistido el director gerente de EMT, Alfonso Sánchez Vicente; el gerente del Consorcio Regional de Transportes, Pablo Rodríguez Sardinero; y el director de socios de CEDRO, Pedro Sánchez.

Ambos han colocado dos de estas láminas dedicadas a los escritores Luis Alberto de Cuenca y Gonzalo Celorio en la estación de Plaza de España, un espacio del suburbano madrileño que mantiene una estrecha relación con las letras ya que las paredes de sus pasillos y andenes están decoradas con el texto íntegro de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes.

Para esta convocatoria se han seleccionado fragmentos de diferentes géneros de autores reconocidos recientemente con algunos de los principales premios literarios nacionales. Entre ellos, la selección de este año recoge los textos de los ganadores de los Premios Nacionales 2025: María Victoria Atencia, Premio Nacional de las Letras Españolas; Paco Cerdá, Premio Nacional de Narrativa; Miriam Reyes, Premio Nacional de Poesía; Remedios Zafra, Premio Nacional de Ensayo; Candela Sierra, Premio Nacional de Cómic, y Victoria Szpunberg, Premio Nacional de Literatura Dramática.

También se celebran las obras de Gonzalo Celorio, Premio Cervantes, y David Lozano, Premio Cervantes Chico. La lista de autores galardonados en 2025 la completan Luis Alberto de Cuenca, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, y Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de las Letras. La presente edición dedica un merecido espacio a la literatura infantil con el álbum ilustrado Ingrávida, de Fran Pineda y Raquel Catalina.

Asimismo, esta edición rinde homenaje a la figura del escritor peruano Mario Vargas Llosa, fallecido en 2025 y también conmemora el centenario del nacimiento de José Manuel Caballero Bonald.

"instrumentos como este programa acercan la literatura, hacen más fácil acceder a la literatura y además generan esa inquietud por conocer esos autores. Por tanto, no solo se acerca a la literatura, sino a sus autores a través del esfuerzo de los editores españoles y utilizando a Metro de Madrid como el gran salón de lectura de esta región", ha destacado el consejero de Transportes.

Por su parte, el consejero de Cultura ha subrayado la importancia de "esta unión" para llevar la lectura al espacio donde los madrileños "pasan horas para ir a trabajar, para ir a ver a los suyos" y también porque "realmente nos conecta perfectamente". "Madrid es una de las regiones mejor conectadas, donde más fácil se puede llegar a los sitios, precisamente por la virtuosidad de Metro, pues como digo, conecta eso con la lectura, con ese hábito cultural que es tan importante y que se celebra como una gran fiesta", ha remarcado.

CÓDIGO QR

Además, mediante el QR que figura en las láminas, se puede acceder a la web https://www.editoresmadrid.org/libros-a-la-calle/ para conocer más detalles sobre cada obra, su autor y el ilustrador que ha trabajado con el texto.

Libros a la Calle es una iniciativa que parte de la Asociación de Editores de Madrid y se realiza en colaboración con el Ejecutivo autonómico, a través de sus Consejerías de Vivienda, Transportes e Infraestructuras y Cultura, Turismo y Deporte, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), Metro, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO).

Desde que comenzara su andadura en 1997, la campaña Libros a la Calle ha acercado a los usuarios de transporte público textos de más de 360 autores con un único objetivo: fomentar la lectura llevándola a los espacios cotidianos, convirtiéndola en una compañera de viaje.

"Queremos que los libros salgan al encuentro de los lectores, que lleguen a todos los segmentos de población. Queremos que alguien descubra un autor o un género que no conocía, que se interese por un poema que de otra forma nunca hubiera leído. Formar parte de ese proceso de descubrimiento, de esa nueva puerta que se abre para todos, es un privilegio", ha apuntado el presidente de la AEM, Miguel Barrero.

La campaña se desarrolla, además, en una comunidad especialmente lectora. Según el informe Hábitos de lectura y Compra de Libros en España 2025 (FGEE), el 72,8 % de la población madrileña lee libros, frente al 66,2 % de la media nacional.