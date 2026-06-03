Varios encapuchados con armas atracan una joyería de La Vaguada y se dan a la fuga en un coche robado

Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha abierto una investigación por el reciente robo en una joyería en el centro comercial La Vaguada por parte de tres encapuchados armados, quienes más tarde se dieron a la fuga a bordo de un coche robado que conducía un cuarto sospechoso.

Los hechos ocurrieron el martes sobre las 20.40 horas, poco antes del cierre de las tiendas del centro comercial, cuando tres individuos encapuchados irrumpieron en La Vaguada y con una llave inglesa rompieron las vitrinas de la joyería, según informa la Policía Nacional.

Los ladrones estaban en posesión de armas de fuego y llegaron a detonarlas, según relatan algunos testigos a la Policía. En ese momento saltaron las alarmas del comercio, que rápidamente trasladaron un aviso al Centro Inteligente de Coordinación Mando y Control (CIMACC).

Cuando los agentes de Policía Nacional llegaron al lugar de los hechos, los ladrones ya habían cogido algunas joyas y habían emprendido su huída a bordo de un coche azul oscuro de alta gama que previamente había sido robado.

Los agentes comenzaron entonces una persecución de los sospechosos, que finalizó de forma infructuosa cuando la Policía perdió el rastro de los sospechosos en la A-3 en dirección a la carretera de Valencia, según confirman fuentes policiales.