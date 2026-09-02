Vecinos de Arganzuela se manifestarán este jueves contra la prohibición de pancartas en las casetas de La Melonera

Manifestación vecinal por las Fiestas de la Melonera de Arganzuela - FRAVM

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones y colectivos vecinales de Arganzuela han convocado una manifestación este jueves, a las 19 horas, entre la Glorieta de Embajadores y la Casa del Reloj, coincidiendo con el pregón de las Fiestas de La Melonera, para reclamar mejoras en los servicios y espacios públicos del distrito y protestar contra la prohibición de pancartas y otros elementos reivindicativos en las casetas.

La protesta se produce después de que Más Madrid presentara el pasado mes de julio un recurso de reposición contra las bases municipales para la instalación de casetas en las fiestas de La Melonera 2026, al considerar que la prohibición de exhibir símbolos políticos, pancartas o banderas distintas de las constitucionales vulnera la libertad de expresión de asociaciones, colectivos y partidos.

La formación municipal solicitó la nulidad del apartado 6.7 de las bases y su suspensión cautelar mientras se resolvía el recurso. Su portavoz en el Ayuntamiento, Rita Maestre, calificó entonces la medida de un intento "inédito" de "censurar" los mensajes que pueden mostrarse en las casetas.

Las bases para la instalación de casetas publicadas en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM), consultadas por Europa Press, establecen en su apartado 6.7 que "únicamente podrá exhibirse el nombre de la entidad adjudicataria" y que no se autorizará la colocación de elementos distintos de los estrictamente relacionados con la actividad.

El mismo apartado determina que "en ningún caso se permitirá la presencia de elementos pertenecientes a entidades distintas, ni de símbolos políticos, pancartas o banderas diferentes de las constitucionales". Además, el texto establece que el incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la penalización de la entidad responsable, impidiéndole concurrir a las dos convocatorias siguientes.

Los colectivos vecinales consideran que esta medida supone una restricción de su libertad de expresión y critican que la prohibición de pancartas se haya incorporado en el apartado de "Instalaciones y aparatos eléctricos".

A su juicio, se ha utilizado un procedimiento de carácter técnico y organizativo para introducir una medida de "control ideológico" sobre las entidades participantes en las fiestas.

REIVINDICACIONES SOBRE ESPACIOS PÚBLICOS Y ZONAS VERDES

Según el comunicado difundido por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), la manifestación incorpora además un amplio conjunto de reivindicaciones relacionadas con el modelo urbano y los servicios públicos de Arganzuela.

Los colectivos reclaman recuperar plazas, aceras y calles para el uso y disfrute vecinal y denuncian la proliferación de terrazas y lo que consideran una insuficiente actuación municipal para garantizar el uso peatonal de estos espacios.

También reclaman una mayor protección de los parques públicos frente a la celebración de actividades y espectáculos promovidos por empresas privadas, "que los degrada sometiéndolos a niveles de ruido y lumínicos insoportables y a una ocupación que los maltrata y llena de suciedad".

En este contexto, critican asimismo la iluminación del río y la tala de árboles en el distrito, "que continúa de manera más silenciosa pero inexorable despoblando las aceras del distrito, sin visos de revertirse".

MÁS SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

Los colectivos denuncian igualmente un déficit de movilidad sostenible dentro de Arganzuela y reclaman itinerarios seguros y continuos para peatones y ciclistas. Como ejemplo, citan las obras del Paseo de las Delicias, donde consideran que se ha desaprovechado la oportunidad de incorporar un carril bici.

Otra de sus principales demandas es la construcción y mejora de equipamientos públicos. Las asociaciones aseguran que llevan "más de 25 años" reclamando nuevas dotaciones y sostienen que el crecimiento demográfico del distrito no ha ido acompañado de un aumento suficiente de los servicios.

Entre sus reivindicaciones se encuentra la mejora de la atención sanitaria, con especial preocupación por la falta de personal y de plazas de Pediatría, así como el incremento de las plazas públicas de Educación Infantil y Secundaria.

También reclaman nuevas dotaciones culturales y educativas y señalan que Arganzuela cuenta con una única biblioteca para una población que sitúan por encima de los 150.000 habitantes.

Los colectivos plantean además que los terrenos de la antigua farmacia militar de la calle Embajadores, cedidos al Ministerio de Cultura, puedan acoger parte de los equipamientos que consideran necesarios, además de espacios destinados a usos vecinales y comunitarios.

Los convocantes vinculan todas estas reclamaciones con lo que califican como un proceso de "gentrificación y eventificación" del distrito de Arganzuela.

La protesta está convocada por la Asociación Vecinal Pasillo Verde Imperial, Asociación Vecinal Delicias para Tod@s, Espacio Vecinal Arganzuela, Salvemos la Arboleda, El Barrio no se Tala, Ecologistas en Acción, Plataforma Vecinal de Arganzuela por la Sanidad Pública, Radio OCA. Onda Comunitaria Arganzuela, Asamblea de la Juventud Trabajadora de Arganzuela, Centro Social Pasillo Verde Ferroviario y Plaza de los Comunes.