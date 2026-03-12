Vecinos critican a Junta de Hortaleza por permitir un acto del PP mientras "prohíbe" otros que considera "partidistas"

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, y el presidente del distrito de Hortaleza, David Pérez - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Vecinal La Expansión de San Lorenzo ha criticado a la Junta Municipal de Hortaleza, presidida por David Pérez, por permitir la celebración de un acto organizado por el PP, en el que participará la vicealcaldesa, Inma Sanz, mientras "prohíbe" otros por "partidistas".

"La Junta de Hortaleza que preside David Pérez nos ha prohibido organizar en el centro cultural Huerta de la Salud un acto porque lo consideran "partidista". Lo hacen el mismo día que ese centro cultural acoge un acto del Partido Popular. Es un escándalo lo que sucede en Madrid", ha trasladado la asociación en una publicación de la red social 'X'.

Se refiere así al encuentro programado para las 19.00 horas de este jueves en el citado centro cultural organizado por el PP de Hortaleza y que contará con la participación de la vicealcaldesa.

En otra publicación en la misma red social, la asociación ha asegurado que la solicitud para celebrar su acto se presentó hace aproximadamente un mes y que la denegación se les ha comunicado con apenas 24 horas de antelación. "La solicitud se presentó hace un mes y nos la deniegan a 24 horas de celebrarse el acto con argumentos delirantes", han señalado.

Según ha explicado la entidad, el motivo de la negativa sería el carácter "partidista" del encuentro que pretendían organizar este viernes, a las 18.00 horas, en el salón de actos de dicho centro cultural. "¿Sabéis por qué nos lo prohíben? Porque queríamos hablar de los problemas del distrito durante el mandato de David Pérez", han agregado desde la asociación en 'X'.

En concreto, la asociación vecinal pretendía desarrollar "un encuentro abierto a todas las personas interesadas del distrito en el que se reflexionara sobre la gestión del actual equipo de Gobierno de la Junta de Distrito tras superar el ecuador de la legislatura", tal y como recoge la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press.

La Junta Municipal argumenta la negativa en que la actividad solicitada no se corresponde con los fines estatutarios de la asociación, que están orientados "a la defensa de derechos políticos, sociales, culturales y económicos de los vecinos", y que el uso de los espacios públicos debe mantener "la neutralidad de los poderes públicos".

"En cuanto a la neutralidad, los poderes públicos y los espacios cedidos deben mantener la neutralidad, evitando el uso de espacios públicos para fines partidistas", recoge el texto.

MÁS MADRID VE "VIOLENCIA ADMINISTRATIVA" Y "ARBITRARIEDAD"

El concejal de Más Madrid Miguel Montejo ha cargado contra Pérez por rechazar ceder un espacio cultural del distrito a una asociación vecinal "para preservar la neutralidad política" y que al mismo tiempo haya autorizado un acto del PP en el mismo sitio.

"Hoy, que precisamente se cumplen 50 años de la primera manifestación autorizada tras la muerte de Franco, precisamente en Hortaleza, David Pérez, nuestro concejal presidente durante este mandato del Partido Popular, se despacha con su habitual violencia administrativa y clásica arbitrariedad", ha aseverado el edil en declaraciones remitidas a la prensa.

Por ello, ha calificado al presidente del distrito como una "máquina del tiempo" que lleva a una etapa "anterior a la libertad de expresión".

"ABSOLUTAMENTE ESCANDALOSO"

En el mismo sentido se ha pronunciado el concejal del Grupo Municipal Socialista Jorge Donaire, quien ha instado a Pérez a "dar explicaciones públicas inmediatas" por algo que considera "absolutamente escandaloso".

"Se ha negado un espacio público a las asociaciones vecinales del distrito para celebrar un encuentro abierto de debate ciudadano mientras con toda la cara dura ese mismo espacio sí se cede al PP para celebrar un acto de partido con la vicealcaldesa. Es un doble rasero que no se puede justificar hablando de neutralidad institucional", ha señalado en declaraciones remitidas a los medios.

Dice Donaire que se trata de un espacio que "pagan todos los madrileños", no la sede del PP ni el "cortijo particular" del presidente del distrito. "Sin embargo, vuelve a utilizar las instituciones como si fueran patrimonio de su partido", ha criticado.

En este sentido, ha afirmado que las asociaciones vecinales "tienen todo el derecho" a reunirse y debatir sobre la gestión del distrito y sobre la realidad de sus barrios. "Eso forma parte de la participación democrática que las administraciones públicas deberían fomentar", ha trasladado.

Por último, ha avanzado que los socialistas han registrado una moción de urgencia en la Junta Municipal de Hortaleza "para exigir que se revise esta decisión y que se garantice que los equipamientos públicos del distrito se utilicen con criterios transparentes y en igualdad de condiciones para todos".

"Lo que no es aceptable es que el PP pueda utilizar los espacios públicos para hacer política mientras se les cierra la puerta al movimiento vecinal", ha zanjado.