Vecinos de Mar de Cristal quieren "inundar las redes" con su 'no' al parking de Hortaleza, que irá al Pleno del día 17

Ya han recogido más de 1.500 firmas recogidas en la plataforma de peticiones Change.org

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de Mar de Cristal quieren "inundar las redes" con su rechazo al parking disuasorio planteado en Hortaleza y que será debatido en el Pleno del distrito del próximo 17 de junio a raíz de una iniciativa del PSOE.

#HortalezaVotaNoAlParking es el hashtag con el que manifestarán su rechazo al proyecto dado que los vecinos no podrán asistir a la sesión plenaria, que se celebrará a puerta cerrada siguiendo las recomendaciones sanitarias impuestas ante la pandemia de coronavirus.

El Grupo Municipal Socialista elevará al Pleno una propuesta para paralizar el proyecto de macroparking en Mar de Cristal "hasta que sea evaluado por partidos políticos y entidades vecinales".

Este rechazo en redes sociales se une a las más de 1.500 firmas recogidas en la plataforma de peticiones Change.org dirigidas al concejal-presidente del distrito, Alberto Serrano (Cs), y al delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante (PP).

Vecinos de Mar de Cristal vienen mostrando desde hace meses su rechazo público al parking disuasorio anunciado por el Gobierno municipal en Mar de Cristal --del que por el momento no se les ha informado del número de plazas pero sí han podido saber que cuenta con una dotación presupuestaria de 1,6 millones de euros-- y dicen 'no' porque no quieren ser "el parking de otros" ante la previsible entrada de centenares de vehículos en este punto del distrito de Hortaleza.

El vecindario explica a través de sus redes sociales que el parking está incluido en la estrategia Madrid 360 pero lo que no han encontrado es el número de plazas que tendría, "sólo que junto a los aparcamientos previstos en Barajas y Aravaca sumarían un total de 10.000", lo que se traduce en "centenares de vehículos que pasarían por el barrio, con las implicaciones que esto tendría a nivel medioambiental, de salud y de pérdida del espacio público".

DE PLAZA DE USOS VECINALES A PARKING DISUASORIO

El parking proyectado se situaría junto al IES García Márquez y a un centro de salud, lo que agravaría las consecuencias para dos colectivos vulnerables, indican, sin olvidar los planes que ya había para esos terrenos: según los presupuestos participativos se iban a destinar a un uso vecinal, una plaza con espacios para actividades deportivas, culturales y de ocio, un proyecto ya aprobado y presupuestado.

Además la vecindad de Mar de Cristal duda de la función última en el barrio de un parking disuasorio, donde dejar el coche, en las afueras de la ciudad, para desde ahí coger el transporte público. Y dudan de esa función dado que el barrio "no es las afueras de la ciudad". "El parking no está en medio de la nada, está debajo de nuestras casas", han señalado.

Todo ello unido a una red de transporte público en Hortaleza "bastante ajustada a la realidad del barrio", con "aglomeraciones" en la línea 8 de Metro al ser la única que conecta la ciudad con el aeropuerto e Ifema. "Si ahora tenemos que sumar a todos los que aparcarán sus vehículos en Mar de Cristal, inevitablemente vamos a sufrir un empeoramiento del servicio ya que en ningún momento el Ayuntamiento ha planteado una estrategia de refuerzo ni la apertura de nuevas líneas", sostienen.

"Este nuevo plan fortalece la idea del coche como centro de todo, la idea de facilitar el uso de vehículo a todas las personas que viven en el norte de la Comunidad sin plantear en ningún momento mejorar el transporte público interurbano", denuncian públicamente.

"No queremos ser el parking de otros. Entendemos que muchas personas no tengan alternativa y tengan que hacer uso de su vehículo pero no queremos pagar con nuestra salud su comodidad y el capricho de otros", han lanzado.