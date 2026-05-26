Vecinos de Montecarmelo entregan una carta abierta a ediles en Cibeles para exigir la dimisión de Almeida

Archivo - Manifestantes portan pancarta con lema 'No al cantón. Reubicación' durante una manifestación vecinal para protestar por la construcción del cantón, en Montecarmelo, a 1 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Varios miembros de la Plataforma No al Cantón de Montecarmelo se han concentrado desde las ocho de la mañana de este martes en la entrada del Ayuntamiento de Madrid para entregar en mano a los concejales una carta abierta dirigida al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la que exigen su dimisión y la de los concejales Borja Carabante y José Antonio Martínez Páramo.

La entrega de la carta se produce después de que un juez ordenara la paralización cautelar de las obras del cantón y base de maquinaria proyectados en Montecarmelo, una decisión judicial que los vecinos consideran un respaldo a sus reivindicaciones tras casi tres años de protestas y movilizaciones contra la instalación impulsada por el Ayuntamiento de Madrid.

Los vecinos justifican esta acción asegurando que el Gobierno municipal "ha olvidado que es servidor público y no escucha a los ciudadanos". Según explican desde la plataforma, la protesta busca visibilizar el malestar vecinal tras casi tres años de movilizaciones contra el proyecto del cantón y base de maquinaria previsto en el barrio.

"Es una carta abierta porque durante estos tres años de lucha pacífica les hemos enviado cuatro cartas, una de ellas acompañada de 14.000 firmas, y jamás nos han respondido", denuncian.

En el escrito, la plataforma acusa al Ayuntamiento de actuar "contra el clamor ciudadano" y recuerda que las obras del denominado "megacantón industrial de basura" fueron paralizadas cautelarmente por decisión judicial la pasada semana.

Los vecinos sostienen que el Consistorio ha ignorado las alternativas planteadas por el barrio y denuncian "mentiras permanentes", "desprecio" hacia los residentes y una gestión basada "en el abuso del rodillo de la mayoría absoluta". Además, critican la tala de árboles en la parcela afectada y las actuaciones policiales durante las protestas desarrolladas en los últimos meses.

La Plataforma No al Cantón de Montecarmelo insiste en que este tipo de instalaciones "deben ubicarse en suelo industrial, alejadas de viviendas y centros educativos" y advierte de que continuará con las movilizaciones hasta conseguir la paralización definitiva del proyecto.

"Concluimos esta carta, reiterando con firmeza nuestra petición: por favor, dimitan. Hemos perdido la confianza en ustedes. No son merecedores de nuestro voto, de seguir en un puesto de servidores públicos cuando han demostrado sobradamente que no sirven al interés y consenso ciudadano, ni siquiera al sentido común ni al interés superior del menor que exige la Ley", subrayan.

"Y si no dimiten, porque su orgullo y prepotencia no se lo permite, dejen de mentir, dejen de engañar, respeten a los vecinos, respeten a la justicia, actúen de buena fe, escuchen al ciudadano. Nosotros no vamos a parar hasta paralizar de forma definitiva su vertedero. Un cantón industrial, técnicamente denominado parque de maquinaria, debe instalarse en suelo industrial, alejado de viviendas y centros educativos. Lo que ustedes están haciendo carece de toda lógica y, no sólo no se entiende, sino que levanta suspicacias", concluye la misiva.