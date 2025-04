Vecinos de Montecarmelo vuelven a concentrarse contra cantón y ponen cruces por "la muerte de la protección de infancia"

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vecinos del barrio de Montecarmelo han vuelto a concentrarse a primera hora de este lunes para rechazar los trabajos previos del futuro cantón de limpieza y han colocado cruces en el lugar por "la muerte de la protección de la infancia y de la juventud".

Se trata de una nueva manifestación que la vecindad realiza después de que el miércoles pasado iniciaran las actuaciones de trasplante de árboles. Desde el Ayuntamiento subrayaron que estas actuaciones no significan que las obras vayan a comenzar ya. En este sentido, recalcaron que hasta que no esté redactado el proyecto definitivo, que será a lo largo de este año, "no se iniciará la construcción".

María, portavoz de la Asociación Vecinal de Montecarmelo, ha detallado a Europa Press que se están concentrando alrededor de 80 vecinos, con niños incluidos. Algunos vecinos han plantado cruces por "la muerte de la protección de la infancia y juventud", mientras que otros han llevado pancartas clamando contra los camiones y criticando al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

"La motosierra de Almeida vuelve al parque de Montecarmelo para proseguir con la tala del centenar de árboles, una central de camiones y trasvase de basura 24/7 entre coles y casas en el corazón verde de Montecarmelo", ha lamentado.

Este fin de semana, la vecindad denunciaba el "modus operandi del Gobierno de Almeida, que una y otra vez aprovechan las vacaciones escolares para avanzar en sus planes para la destrucción de este tesoro de Madrid".

Además, indicaron que las talas se producen a solo 150 metros del parque natural de la Cuenca Alta del Manzanares, reconocido por la Unesco. "A unos pasos del Parque de Montecarmelo se protege la flora y fauna mientras la motosierra de Almeida destruye el corazón verde de este barrio y tesoro de Madrid para sustituirlo por una macroinstalación con actividad industrial", señalaron.

Por su parte, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, recalcó la semana pasada que las obras del cantón no están comenzando sino que se está procediendo al trasplante de árboles porque es la mejor época para ello según los técnicos de Medio Ambiente.