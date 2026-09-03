Vecinos y trabajadores deberán llevar distintivos especiales para acceder al entorno de Madring durante el GP de F1

Archivo.- Fórmula 1 - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vecinos, comerciantes y trabajadores deberán llevar distintivos especiales para acceder a las calles ubicadas en el entorno del circuito Madring durante el Gran Premio de España de Fórmula 1 que tendrá lugar del 11 al 13 septiembre.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha sido el encargado de presentar este jueves el plan en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que ha explicado que se espera la asistencia de alrededor de 345.000 personas durante los tres días de celebración del Gran Premio.

Según ha explicado, el Consistorio ha remitido dos cartas a vecinos del barrio de Las Cárcavas y a todos los comerciantes y propietarios de hoteles, oficinas y restauración en la que se informa de los cortes y condiciones de acceso con vehículo a la zona restringida al tráfico.

Estas medidas afectarán especialmente al barrio de Las Cárcavas, al sector terciario y de oficinas situado al sur de Ifema y a los hoteles, restaurantes y establecimientos próximos al recinto, según ha indicado el delegado.

En el caso de las oficinas, el Ayuntamiento recomienda fomentar el teletrabajo durante esos días debido a las restricciones de acceso, movilidad peatonal y estacionamiento.

Podrán acceder a las zonas restringidas los residentes --que dispondrán de un distintivo para sus vehículos-- y las personas que acrediten una reserva hotelera en la zona, así como quienes deban acudir a su puesto de trabajo y dispongan de aparcamiento privado en sus oficinas. El resto de la circulación quedará restringida.

Las restricciones de tráfico afectarán a un área del barrio, rodeada por la avenida Maruja Mallo, la calle Margarita Xirgú, el Camino de Montoro, la calle Emma Penella y la calle Francisco Umbral. En esta zona, será necesario disponer de un distintivo para acceder, según la carta difundida por los vecinos del barrio.

Los accesos se realizarán desde puntos fijados en Carmen Rico Godoy con Fuerzas Armadas, Gregorio Sánchez Herráez con San Virgilia, túnel Antonio López Torres con Tomás Redondo.

En la misiva remitida a los vecinos, se traslada que los vehículos de aquellos vecinos cuyo lugar de residencia se encuentre en esta zona deberán colocarse una pegatina en un lugar visible para facilitar el acceso.

Según las condiciones establecidas, cada vivienda dispondrá de un máximo de tres pegatinas, que estarán vinculadas al correspondiente domicilio, incluido en ese perímetro. Igualmente, cada una de ellas estará asociada a una matrícula de coche, se indica en la carta fechada el 31 de agosto.

Las pegatinas acreditativas se pueden recoger desde este mismo martes y hasta el día 4 en la sede de la asociación vecinal Las Cárcavas-San Antonio (avenida Maruja Mallo, 26, frente a la Iglesia). El horario será de 16 a 20 horas este martes y, a partir del miércoles, también en horario de mañana de 10 a 14 horas.

Igualmente, desde el día 7 y hasta el día 9 de septiembre se podrán recoger igualmente en el mostrador del hall de Ifema-Palacio de Congresos de Madrid (Avenida Capital de España, 7), en horario de 16 a 20 horas.

Para la recogida será imprescindible presentar el documento que acredite la identidad de la persona que recoge las pegatinas y su vinculación con la vivienda ubicada en el citado perímetro, así como un teléfono de contacto y la matrícula de los coches que portarán las pegatinas.