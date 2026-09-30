Vecinos de Usera y Villaverde marcharán este domingo contra el crematorio proyectado junto al Tanatorio de la M-40 - FRAVM

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones vecinales de Usera y Villaverde han convocado para este domingo dos marchas que partirán de ambos distritos y confluirán ante el Tanatorio de la M-40 para reclamar al Ayuntamiento de Madrid que no conceda la licencia de funcionamiento al crematorio proyectado en estas instalaciones.

Las dos columnas saldrán a las 12.30 horas desde la plaza de los Ojos de la Mezquita, en San Fermín (Usera), y desde la estación de Metro Villaverde Bajo-Cruce, respectivamente, y está previsto que ambas confluyan alrededor de las 13.30 horas ante el Tanatorio de la M-40, donde se celebrará una concentración.

Según ha difundido la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) en un comunicado, los colectivos vecinales sostienen que el horno crematorio se proyecta a menos de 250 metros de viviendas y de espacios que consideran sensibles, como colegios, parques infantiles e instalaciones deportivas.

"Su actividad generará emisiones contaminantes como monóxido de carbono, dioxinas y metales pesados que afectarán al aire de los barrios, con posibles consecuencias para la salud de sus vecinos, así como de los asistentes a eventos que se celebran en el distrito", subrayan las asociaciones.

En este sentido, las asociaciones recalcan que su oposición no se dirige contra los crematorios, sino contra la ubicación concreta del proyecto de Parcesa, situado, según indican, cerca de barrios densamente poblados como San Fermín, en Usera, y El Espinillo, en Villaverde.