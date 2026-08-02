Una veintena de dotaciones mantienen sin reproducciones el incendio de la sierra madrileña durante la noche

Zonas calcinadas tras el paso del incendio de la Sierra Oeste de Madrid, a 30 de julio de 2026, en Pelayos de la Presa, Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha recuperado el control del operativo contra el incendio forestal de la Sierra Oeste, que ya n - Jaime Luján Alarcón - Europa Press

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid no ha registrado reproducciones durante la noche y continúa en situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA), según ha informado este domingo la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112).

Durante la madrugada han trabajado en la zona un total de 20 dotaciones terrestres de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales y Agentes Forestales, junto a una sección de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que han desarrollado labores de vigilancia, remate y refresco del perímetro.

Además, el grupo especial de drones ha llevado a cabo la búsqueda de puntos calientes para comprobar la evolución del incendio.

Por otro lado, ASEM112 ha recordado que continúa prohibido el baño y el uso de embarcaciones recreativas en el embalse de San Juan y en la playa del Alberche, mientras que la Guardia Civil mantiene la vigilancia en ambas zonas.