Las ventas del comercio minorista en la Comunidad cierran 2025 con aumento del 3,3% y la ocupación sube un 1,3%

El comercio minorista en la Comunidad de Madrid cerró 2024 con un aumento en sus ventas del 3,3% respecto al año anterior, según reflejan los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La región se sitúa muy por detrás de la media nacional, cuyo porcentaje se encuentra en el 4,1%. Ceuta (+6,9%) y Melilla (1,9%) lideran los primeros puestos, mientras que Navarra (+1,7%) y Asturias (+1,6%) ocupan los últimos.

En el caso de la ocupación en el sector, la Comunidad ha registrado en 2025 una subida del 1,3% respecto al año anterior, una décima menos que la media nacional (+1,4%).

En cuanto al mes de diciembre, las ventas del comercio minorista en la región madrileña han acumulado un incremento del 3,8% respecto al mismo mes del año 2024, por debajo de la media nacional (+4,1%).

Además, la ocupación en el último mes del año ha subido un 0,5% respecto a diciembre de 2024, tres décimas menos que la media nacional (+0,8%). En términos mensuales, el empleo del sector en Madrid en diciembre ha experimentado una subida del 0,3% respecto al mes de noviembre.

A nivel nacional, el comercio minorista registró en 2025 un aumento medio de sus ventas del 4,1%, su mayor alza desde el año 2015, y encadenó así su quinto año consecutivo de crecimiento tras un 2020 negro para el sector como consecuencia de la pandemia.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó un 4,3% en 2025.

En el último mes de 2025, las ventas del comercio al por menor registraron un avance interanual del 4,7%, tasa ocho décimas superior a la del mes anterior. Con este repunte interanual, la facturación del comercio minorista encadenó 18 meses consecutivos de alzas.

En cuanto el empleo, el comercio minorista elevó su ocupación un 1,4% de media en 2025, cinco décimas menos que en 2024 y 2023. Con este incremento, se encadenan también cinco años consecutivos de repuntes de la ocupación. Pese a ello, esta tasa del 1,4% es la menos pronunciada desde 2021, cuando el empleo en el sector avanzó un 0,7%.