Las ventas de la industria aumentan en la Comunidad un 11,3% en julio, nueve puntos por encima de la media nacional

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria se elevó en la Comunidad de Madrid un 11,3% en julio respecto al mismo periodo del año anterior, 9,4 puntos más que la media nacional, que fue del 1,9%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Madrid (+11,3%), Canarias (+7,6%) y Galicia (+6,9%) fueron las que registraron mayores incrementos en la cifra de negocios en julio, mientras que en el lado contrario se sitúan Asturias, Baleares y Castilla y León con las caídas más grandes de un 16,9%, 8% y un 3,1%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 5% en la región, 4,6 puntos de diferencia con la media nacional (0,4%).