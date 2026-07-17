Las ventas de la industria suben un 7,7% en la Comunidad en mayo frente al 3,2% de la media nacional

Archivo - Vista de la Fábrica 'El Alto', a 27 de noviembre de 2023, en Morata de Tajuña, Madrid (España). La cementera, propiedad de Cementos Portland Valderrivas, inició su actividad en el año 1972 como expansión de la fábrica de Vicálvaro existente desd - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria creció en la Comunidad de Madrid un 7,7% en mayo respecto al mismo periodo del año anterior, 4,5 puntos más que la media nacional, que fue del 3,2%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 4,9% en la región, 1,8 puntos de diferencia con la media nacional (3,1%).

Andalucía (+12,8%), Murcia (+11,4%) y País Vasco (+9,2%) fueron las que registraron mayores incrementos en la cifra de negocios en mayo, mientras que en el lado contrario se sitúan Baleares, Aragón y Cantabria con las caídas más grandes de un 20,6%, 5,7% y un 4,1%, respectivamente.