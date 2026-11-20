Archivo - Una cerveza artesanal en la barra de un bar - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Madrid aumentó su facturación un 12,7% el pasado mes de septiembre respecto al mismo periodo del año anterior, 4,2 puntos más que la media nacional, que fue del 8,5%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en septiembre con Madrid (+12,70%), País Vasco (+11,70%) y Navarra (+10,70%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Asturias (0,60%), Baleares (2,00%) y Murcia (5,10%).

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 6,6% en Madrid, 0,7 puntos más que la media nacional (5,9%). Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 1,5% en Madrid respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades autónomas excepto en Cantabria que registró una caída del 0,14%.

DATOS NACIONAL

En el conjunto de España, el sector servicios aumentó su facturación un 8,5% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, mientras que en los nueve primeros meses del año acumuló un crecimiento del 5,9%, según los datos provisionales del INE.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, las ventas del sector crecieron un 7,4% interanual y un 1,9% respecto a agosto. Si se eliminan únicamente los efectos de calendario, el incremento anual fue del 7,9%.

Por sectores, el comercio elevó su cifra de negocios un 10,8% interanual, con un aumento del 15,1% en el comercio mayorista, del 5,4% en el minorista y del 2,8% en la venta y reparación de vehículos y motocicletas.

Por su parte, los otros servicios incrementaron su facturación un 4,6%. Transporte y almacenamiento registró el mayor avance, con un 10,9%, seguido de las actividades administrativas y servicios auxiliares (+4%); la hostelería (+2,9%); información y comunicaciones (+2,8%); las actividades inmobiliarias (+2,4%), y las actividades profesionales, científicas y técnicas (+1%).

En cuanto al empleo, la ocupación en el sector servicios aumentó un 1,3% respecto a septiembre del año anterior y un 0,7% en comparación con agosto. En el acumulado de los nueve primeros meses del año, el crecimiento fue del 1,3%.