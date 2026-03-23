Las ventas del sector servicios disminuyen en la Comunidad un 2,9% en enero

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MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Madrid disminuyó su facturación un 2,9% el pasado mes de enero respecto al mismo periodo del año anterior, 3,1 puntos 3,1 puntos menos que la media nacional, que fue del 0,2%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto del país, el sector servicios registró un aumento de su facturación del 0,2% en enero en relación al mismo mes de 2025, tasa seis puntos inferior a la del mes anterior y la más moderada desde junio de 2024. Con el avance de enero, las ventas del sector servicios encadenan 22 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

País Vasco (+3,8%), Aragón (+3,7%) y Murcia (+3,1%) fueron las autonomías que registraron mayores subidas en enero, mientras que en el lado contrario se sitúan Madrid, Galicia, y Asturias con las caídas más grandes de un 2,9%, 2,3%, y un 0,6%, respectivamente.

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha descendido un 2,9% en Madrid, 3,1 puntos menos que la media nacional (0,2%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 1,5% en Madrid respecto al mismo mes del año anterior.