Veranos de la Villa 2026 pone banda sonora al verano de Madrid con 72 propuestas en 14 distritos

Presentación de Veranos de la Villa 2026 - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Veranos de la Villa 2026 pondrá la banda sonora al verano de Madrid con un total de 72 propuestas culturales repartidas por 14 distritos entre el 7 de julio y el 29 de agosto, con una programación que aunará música, danza, flamenco, artes escénicas, cine, circo y exposiciones.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado este martes en el patio sur de Conde Duque la 42ª edición del festival, acompañado por la vicealcaldesa, Inma Sanz; la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, y el director artístico de Veranos de la Villa, Joaquín de Luz.

Lo ha hecho en un Conde Duque transformado para la ocasión en una auténtica playa urbana, con hamacas, sombrillas, toallas de rayas, césped artificial y balones hinchables, una escenografía veraniega para una ciudad que, en palabras del alcalde, "no tiene playa, pero tiene cultura, y cultura en mayúsculas".

Almeida ha destacado que cada vez "más gente se queda en Madrid" durante los meses de julio y agosto y ha defendido que el festival es "una oportunidad extraordinaria para seguir disfrutando de la cultura" en la capital. "Madrid es una ciudad pujante, pero una de las cuestiones más importantes de esa pujanza es la pujanza cultural, porque nos define como sociedad, nos forma como sociedad y nos hace mejor sociedad", ha señalado.

El regidor ha subrayado que la programación está pensada para "todos los públicos" y que abarca "todas las disciplinas", desde "lo tradicional hasta la vanguardia". En este sentido, ha remarcado que Veranos de la Villa comenzará el 7 de julio en Matadero Madrid con un concierto que "rememorará las canciones del verano".

Ese arranque llegará con 'LOS40 y la canción del verano (de la Villa)', una fiesta musical con LOS40 Classic y el DJ Fernandisco que repasará grandes canciones estivales desde 1985, año de nacimiento del festival.

CONDE DUQUE Y SAN ISIDRO, CENTROS NEURÁLGICOS

El patio central de Conde Duque y el Claustro del Instituto San Isidro serán los principales escenarios de esta edición, aunque la programación también llegará a otros espacios como Matadero Madrid, el Istituto Italiano di Cultura de Madrid, Espacio Abierto Quinta de los Molinos o el parque Enrique Tierno Galván.

La música tendrá un peso destacado, con propuestas sinfónicas, zarzuela, flamenco, jazz, copla, música latinoamericana y tributos a grandes artistas. La Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, dirigida por Alondra de la Parra, ofrecerá un programa de zarzuela el 8 de julio en Conde Duque.

También en Conde Duque, la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, bajo la batuta de Jan Cober, actuará junto a la cantante y actriz Roko en un tributo a la música de James Bond el 17 de julio. La clausura del festival llegará el 29 de agosto en el parque Enrique Tierno Galván con un concierto de la Orquesta y Coro de RTVE dedicado a ABBA.

La programación incluirá además homenajes a Antonio Vega, Miles Davis, Phil Collins, Édith Piaf y Billie Holiday, así como actuaciones de Ede, Alain Pérez, Diana Navarro, Fran Doblas, Lila Downs, Vanesa Coloma, Antonio Lizana, Teresinha Landeiro, Whatever Jazz Band y Kiki Morente, entre otros.

DANZA, FLAMENCO Y ARTES ESCÉNICAS

En danza, Veranos de la Villa acogerá los días 1 y 2 de agosto el estreno mundial de 'Concertdanza', un programa dirigido por Joaquín de Luz junto al violinista y director musical Vasko Vassilev, con solistas del Covent Garden de Londres.

También pasarán por el festival la bailarina india Malavika Sarukkai, con 'Beeja. Semilla de la tierra'; Paula Comitre, Premio Lorca a mejor intérprete de danza española, con 'Après vous, madame'; la compañía Tenet, con una propuesta de danza acrobática, y el London City Ballet, que ofrecerá obras de coreógrafos como Balanchine, MacMillan, Robbins y Ratmansky.

El flamenco estará presente con figuras como Farruquito, Jesús Carmona, Andrés Barrios, Dani de Morón, Sandra Carrasco y David de Arahal, José Maldonado, Kiki Morente y la Asociación de Tablaos Flamencos de Madrid.

Las artes escénicas llegarán al Claustro del Instituto San Isidro con propuestas como 'Querida Ágatha Christie', protagonizada por Carmen Morales y Juan Meseguer; 'Dos tronos dos reinas', con Nacho Guerrero y Nicolás Pérez Costa; 'El rumor de los cafés', creado e interpretado por Ángel Ruiz, y 'El profesor', con Aleix Martel.

EXPOSICIONES Y CINE DE VERANO

La programación incluirá también la exposición 'Yo fui a EGB', que podrá verse en Conde Duque del 7 de julio al 30 de agosto y que propondrá un recorrido nostálgico a través de objetos como cuadernos Rubio, colonia Chispas, materiales escolares, la cocina de la abuela o el videoclub del barrio.

Además, la sala sur de Conde Duque acogerá 'Arte y misericordia. El Barroco de la Santa Caridad de Sevilla en Madrid', una muestra con obras de Bartolomé Esteban Murillo, Juan de Valdés Leal y Pedro Roldán, entre otros grandes nombres del Barroco español. Podrá visitarse del 30 de junio al 22 de noviembre.

El cine volverá a tener presencia en el festival con el ciclo 'Cine caliente', que regresará por sexto año consecutivo al parque de la Bombilla con seis propuestas de cine de verano al aire libre, acompañadas de comentaristas y grupos de música.

A esta edición se suma también 'Cine COPTOCAM', una iniciativa de sensibilización y reflexión social impulsada junto al Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid, con películas y coloquios sobre inclusión, personas mayores, infancia y salud mental.

ENTRADAS A LA VENTA

Las entradas para los espectáculos del patio central y el teatro de Conde Duque están a la venta desde este martes a través de la web de Veranos de la Villa, en el Centro de Turismo de Plaza Mayor y en la taquilla de Conde Duque. Las entradas para los espectáculos del Claustro del Instituto San Isidro saldrán a la venta el 16 de julio.

En el caso del concierto sorpresa, la descarga gratuita de entradas estará disponible el 9 de julio.