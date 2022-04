El viaje y la alegría de leer y un guiño al 'gato' como símbolo de Madrid protagonizan el cartel de la Feria del Libro

Presentación del nuevo cartel de la Feria del Libro de Madrid - EUROPA PRESS

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vieja y la alegría a través de la lectura y un guiño al 'gato' como símbolo de Madrid protagonizan el cartel de la 81 edición de la Feria del Libro en una edición en la que se ha recurrido al cómic con el objetivo de llegar, especialmente, al público joven.

La Feria del Libro de Madrid regresará del 27 de mayo al 12 de junio al Parque del Retiro con una propuesta centrada en el mundo de los viajes e invitando a conocer el mundo a través de los libros tras dos años de pandemia del Covid-19 que ha conllevado importantes limitaciones de movilidad.

De esta forma, la Feria del Libro de Madrid se inaugurará el último viernes del mes de mayo bajo el lema 'Hojea el mundo' como homenaje al viaje en un sentido amplio. Durante 17 días, los lectores y lectoras se reconcentrarán de nuevo durante 17 días con las figuras más destacadas del mundo literario actual, como viene sucediendo durante los 80 años de vida del que es considerado el mayor evento cultural popular de España.

En esta ocasión, los organizadores de la Feria buscan aproximar los libros a los más jóvenes, que durante la pandemia del Covid-19 han vuelto a la lectura, y transmitir "la alegría" de este hábito, según ha explicado Eva Orúe, directora de la Feria del Libro de Madrid en el acto que ha tenido lugar este miércoles en la sede del Instituto Cervantes para presentar la imagen que ilustrará la próxima edición.

En concreto, el cartel ha sido realizado por el historietista Isaac Sánchez (Badalona, 1981), autor de cómics como 'El regreso del hombre pez' (Dolmen, 2009), la trilogía 'Taxus' (Dolmen, 2019) y 'El don' (Dolmen, 2021) y reconocido por el Gremio de Librerías de Madrid como ganador del Premio 'Libro del Año' 2021 en la categoría de cómic.

Para esta ocasión, el artista badalonés ha realizado una peculiar composición partiendo de la premisa del viaje, "no desde el punto de vista físico, sino del carácter inmersivo que tiene la lectura", ha explicado. "Se me ocurrió trasladarlo a tierra, mar y aire. Leer llega por el mar y por el aire y así lo dividí en tres segmentos cada uno, con la inmersión de la lectura la elevación de la lectura", ha concretado.

Todo ello dividido en tres viñetas con una chica "joven" como protagonista que muestra la "alegría" de leer, acompañada de su gato, animal alusivo a Madrid, y tradicionalmente muy presente como personaje literario.

Así, la componente festiva de la cita literaria está perfectamente reflejada en esta obra *hasta el punto de que los libros sobrevolando al viento se asemejan en la lejanía a una explosión de confeti multicolor, ha destacado el autor. "Isaac ha dibujado nuestro estado de ánimo lector, tengamos la edad que tengamos. Porque, como dijo alguien, la lectura es una de las formas de la felicidad", ha añadido Orúe.

LA FERIA, EN EL CUPÓN DE LA ONCE

La imagen del cartel protagonizará también una edición especial del cupón de la ONCE, con 5,5 millones de boletos para el sorteo del próximo 12 de junio, en el marco de la colaboración que mantienen desde hace varias ediciones. Además, se ha realizado un cartel adaptado a personas ciegas y con baja visión para que "al tocarlo" y gracias y diferentes texturas puedan hacerse una idea del mismo.

Según Carmen Bayarri, directora del servicio bibliográfico de esta corporación, "es muy importante unir dos cuestiones que son clave" para ellos como "la imagen del cupón y su papel más social, con quienes, como la Feria del Libro de Madrid, son unos claros exponentes de la cultura y, especialmente, de la cultura que incluye y que no deja a nadie atrás".

"Por eso, porque leer nos hace iguales, estamos encantados de compartir este cupón y muchas otras iniciativas de inclusión que forjan sociedades mejores", ha destacado.

UNA FERIA CON MÁS PARTICIPACIÓN

Durante el acto, la directora de la Feria del Libro ha subrayado que esta edición de 2022 recuperará la forma y tradición de las pasadas ediciones y, además, contará con más participación que nunca.

"La Feria de 2022 va a ser una feria extraordinaria en muchos de los sentidos y, según ha indicado, habrá más casetas y expositores que nunca en el siglo XXI y lo habrá porque queremos que esté todo el sector representado. Probablemente nunca va a volver a ocurrir algo así. Ha habido una cesión generosa de espacio por parte de los expositores tradicionales, los que tenían asegurado su sitio en la feria, algunos han renunciado a metros, para que entre gente que de otra manera no puede estar y de ahí que no haya país invitado, que digamos que es una ruptura pero no una voluntad de que en el futuro sea así pero que nos daba una oportunidad de hacer de esta feria algo distinto", ha explicado Eva Orúe.

En este sentido, ha recalcado que la feria recuperará la normalidad, con la entrada tradicional por la Puerta de Madrid del Parque del Retiro, donde se ubicará la caseta número 1, y hasta el Paseo de Paraguay. Así, en esta edición habrá mayor participación, con 378 casetas y más de 400 expositores. "La Feria va a ser la que todos recordamos y la que todos conocemos", ha explicado Orúe, quien ha indicado que espera también que haya "muchos más participantes".

En cualquier caso, la programación de la 81 edición de la Feria del Libro se presentará en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Madrid que tendrá lugar el próximo 19 de mayo.