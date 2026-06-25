La vicealcaldesa deja "la guerra de banderas" a la oposición, a la que afea una "polémica forzada" en cada Orgullo

El PSOE despliega una lona en el Edificio de Grupos bajo el lema Madrid por bandera, en el marco del Orgullo LGTBI
El PSOE despliega una lona en el Edificio de Grupos bajo el lema Madrid por bandera, en el marco del Orgullo LGTBI - EUROPA PRESS
Europa Press Madrid
Publicado: jueves, 25 junio 2026 14:26
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MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha dejado "la guerra de banderas" a la oposición, a la que afea una "polémica un pelín forzada" en cada Orgullo.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la también portavoz municipal ha criticado a la oposición por "tratar de buscar alguna polémica, a ver si se ensucia un poco la fiesta del Orgullo" y "se mete un poco en un lío a estos del equipo de Gobierno".

"No nos van a encontrar. El Orgullo en Madrid se va a celebrar un año más con toda la tranquilidad, con todo lo que es esta ciudad de diversa, plural y abierta, como la última encuesta de calidad de vida refleja", ha asegurado Sanz.

La también delegada de Seguridad y Emergencias ha avanzado que el dispositivo del Orgullo será "muy similar al del año pasado" con un dispositivo que "va a ser ampliado de manera sustancial a partir del miércoles, cuando se hace el pregón".

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