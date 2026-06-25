La vicealcaldesa deja "la guerra de banderas" a la oposición, a la que afea una "polémica forzada" en cada Orgullo

El PSOE despliega una lona en el Edificio de Grupos bajo el lema Madrid por bandera, en el marco del Orgullo LGTBI - EUROPA PRESS

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha dejado "la guerra de banderas" a la oposición, a la que afea una "polémica un pelín forzada" en cada Orgullo.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la también portavoz municipal ha criticado a la oposición por "tratar de buscar alguna polémica, a ver si se ensucia un poco la fiesta del Orgullo" y "se mete un poco en un lío a estos del equipo de Gobierno".

"No nos van a encontrar. El Orgullo en Madrid se va a celebrar un año más con toda la tranquilidad, con todo lo que es esta ciudad de diversa, plural y abierta, como la última encuesta de calidad de vida refleja", ha asegurado Sanz.

La también delegada de Seguridad y Emergencias ha avanzado que el dispositivo del Orgullo será "muy similar al del año pasado" con un dispositivo que "va a ser ampliado de manera sustancial a partir del miércoles, cuando se hace el pregón".