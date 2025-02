Vicealcaldesa tilda de "hipócritas" a Más Madrid, "coautores del 'sanchazo' y que ahora se quejan de la tasa de basura"

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, ha calificado de "hipócritas" a Más Madrid por ser "coautores del 'sanchazo'" cuando ahora "se quejan por una tasa de basuras que no les gusta".

Más Madrid ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la tasa de basuras diseñada por el equipo municipal porque "castiga a todos por igual, independientemente de la generación de residuos que se tenga y de cuánto se recicle en una casa o en una empresa".

Lo ha anunciado este jueves la portavoz, Rita Maestre, que ha cargado contra una tasa "injusta, de 140 euros de media, que imputa a los vecinos de barrios de Barajas o Centro los costes de infraestructuras como el aeropuerto o el uso que hace el turismo en la ciudad".

"Hay que tener mucho cuajo para llamarlo el tasazo de Almeida, así para empezar. Es el 'sanchazo' que viene impuesto por el gobierno de España, no pr el Ayuntamiento, porque igual se olvida Rita Maestre de que esto es algo que no sólo nos han impuesto a nosotros sino al resto de administraciones locales", ha contestado la también delegada de Seguridad y Emergencias.

Madrid tiene que cumplir con la ley porque no son insumisos pero no les gusta. "No nos gusta nada pero somos una Administración seria y cumplimos con la legalidad. A partir de ahí lo que hemos hecho es un diseño que garantice la legalidad de la tasa dentro de las dificultades que tiene porque, como hemos venido denunciando desde el principio, los elementos que se nos han dado para hacerla no son los mejores posibles", ha continuado.