Viciana acusa al Gobierno central de trabajar "en contra de la FP" y la oposición le recrimina los alumnos sin plaza

El presidente de la Asamblea llama al orden a Más Madrid por mencionarle en referencia al 'caso FP'

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha acusado al Gobierno central de estar trabajando "en contra de la Formación Profesional (FP)", mientras que los partidos de la oposición PSOE y Más Madrid le han recriminado los miles de alumnos que se han quedado sin plaza para hacer sus prácticas de FP este año.

Durante la sesión de control al Gobierno del Pleno de la Asamblea de este jueves, Viciana ha apuntado a que hay dos ministerios, el de Seguridad Social y el de Educación, que están implicados en los problema de la FP. El primero, por "obligar a cotizar por unas prácticas a los estudiantes, que no son trabajadores, que son estudiantes", con el objetivo de "maquillar las cifras de desempleo". Y el segundo, por establecer que las prácticas "se tengan que hacer, no solamente en segundo, sino también en primero, cuando los alumnos todavía no tienen el conocimiento suficiente para ello".

En este sentido, Viciana ha relatado que las prácticas son "algo que las empresas hacen de forma voluntaria y altruista". "No les podemos poner una pistola en la cabeza, aunque a algunos les gustaría", ha espetado. "El año pasado, ustedes han hecho que miles de empresas y cientos de instituciones decidieran que era demasiado arriesgado y gravoso acoger a alumnos en prácticas, y esto basándose en una regulación completamente ideológica", ha completado.

La respuesta de Viciana ha llegada tras la pregunta de la diputada de Más Madrid en la Asamblea Beatriz Borrás, que ha recordado que el año pasado se quedaron sin plaza de FP "30.000 estudiantes", mientras que este año esa cifra ha aumentado hasta los "50.000".

"Otro año más con miles de estudiantes de FP sin prácticas y sin saber si tendrán que repetir curso. Mientras tanto, la presidenta está más preocupada por si se le han borrado unos mensajes en el WhatsApp que por los miles de jóvenes a los que está borrando su futuro", ha lanzado la diputada de Más Madrid, que le ha recriminado también que han tenido "tres años para planificar buenos convenios de prácticas".

Mismo argumento ha utilizado el diputado del PSOE en la Asamblea Esteban Álvarez al inicio de su intervención, en la que le ha citado que "la FP es desarrollo económico y empleabilidad", pero que en manos de la Consejería de Educación "está siendo precariedad y abandono de la enseñanza pública". "Están más preocupados en oponerse al Gobierno central que en cuidar a los madrileños, a esos 110.000 estudiantes", ha expresado Álvarez.

Viciana ha desmentido en varias ocasiones las cifras dadas de estudiantes sin plaza, tal y como ha recordado en el Pleno de este jueves.

'CASO FP' Y LLAMADA AL ORDEN

Las intervenciones se han visto interrumpidas en varios momentos por el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, que ha llamado al orden a la diputada de Más Madrid hasta en dos ocasiones por mencionarle en relación al 'caso FP', argumentando que, "por acuerdo unánime de los presidentes de los Parlamentos, no se puede hablar de los miembros de la Mesa", porque no se pueden defender con las armas del reglamento. Además, ha expresado con sorna, dirigiéndose a la bancada de Más Madrid, que se presenten "al coro del Teatro Real".

La mención de la diputada de Más Madrid se enmarca dentro del 'caso FP', en el que se investiga el fraccionamiento de contratos para realizar obras en varios centros educativos en 2021, 2022 y 2023. En aquel momento, el actual presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, ostentaba el cargo de consejero de Educación, mientras que la actual consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, era viceconsejera de Política Educativa.

"Rocío Albert, consejera de Economía del Gobierno de Ayuso y el presidente de la [Asamblea de Madrid], están directamente involucrados en una trama de corrupción precisamente relacionada con la FP madrileña", ha expresado la diputada de Más Madrid tras ser llamada a la cuestión por primera vez y antes del segundo aviso por parte de Ossorio, que se ha enzarzado en un rifirrafe con varios diputados de Más Madrid, que no entendían el por qué de las repetidas advertencias.

Sobre el mismo tema, el diputado del PSOE ha preguntado a Viciana "qué ha ocurrido con esos contratos" y le ha instado a "dejar de buscar en los directores". "Le acaba de decir el fiscal que no son los directores de los centros los responsables de los contratos fraccionados, sino que deberían de mirar ustedes más arriba", ha añadido.

Por su parte, el consejero de Educación se ha centrado en reivindicar el "proyecto estrella" de su Consejería, la implantación de primero y segundo de la ESO en los colegios. "Nuestro objetivo es proteger la infancia, la preadolescencia, salvar a los niños de esos riesgos a los que se enfrentan cuando pasan demasiado temprano al instituto, alejarlos de los riesgos de las bandas, del abandono escolar, del fracaso escolar", ha relatado.