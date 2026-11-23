Ana María Vicente, apodada 'Anita, la fantástica'- EUROPA PRESS

El fiscal solicita nueve años de prisión por un delito continuado de estafa

MADRID, 23 Nov. (EROPA PRESS) -

Las víctimas de la estafadora Ana María Vicente Osset, apodada 'Anita la fantástica', han relatado en el juicio los engaños en la presunta estafa de viajes y entradas para campeonatos de MotoGP que habría causado un perjuicio económico de más de 731.000 euros.

La acusada, que cumple prisión preventiva, se han sentado este lunes en el banquillo de Audiencia Provincial de Madrid por un delito continuado de estafa por la venta de paquetes turísticos a través de la agencia AUPA Travel. Osset fue detenida el pasado mes de julio en Francia en virtud de varias órdenes europeas de detención por otras causas relacionadas con presuntas estafas.

La Fiscalía solicita nueve años de prisión para la principal acusada y siete años para el segundo procesado, que ya declaró en mayo cuando se celebró la primera sesión del juicio. En dicha sesión, el tribunal dictó una orden de busca y captura contra la procesada al no presentarse al juicio.

En su declaración, la timadora ha negado haber engañado a los clientes culpando a la aseguradora AXA Seguros y ha asegurado que los paquetes que comercializaba eran reales y que el dinero recibido estaba destinado a pagar los productos que adquirían, aunque las cancelaciones derivadas de la pandemia de Covid-19 paralizaron la actividad del sector.

Además, ha acusado a los testigos de mentir en la vista tras escuchar su testimonio, afirmando que estaba sorprendida ante sus declaraciones porque "las verdades se tienen que contar enteras y no a medias".

En el trámite de informes finales, el fiscal ha asegurado que la acusada no devolvió "absolutamente" nada a los afectados, aseverando que es una estafadora profesional con varias condenas por este delito.

"Se engaño en la solvencia de la empresa. No ha tenido nunca una actividad. No constan que presentara el impuesto de sociedades ni las cuentas anuales. No se conoce el balance de la empresa. Se trata de empresa instrumental", ha recalcado, recordando que el otro acusado inculpó en su declaración a Osset.

Por su parte, la abogada de las familias afectadas ha subrayado que no existieron esos packs que vendía y que no existía ningún seguro contratado. La acusación particular solicita una condena de ocho años de prisión.

El abogado de la acusada ha solicitado que si hay condena se le aplique una atenuante por reparación del daño. "No hay engaño ni error. Las cosas salieron mal a todos", ha asegurado en relación a las quiebras en el sector del turismo por la pandemia.

CULPA A LA ASEGURADORA

Durante su declaración, Osset ha explicado que era propietaria de tres empresas del sector turístico y que se encargaba de la parte comercial de AUPA Travel, donde gestionaba ofertas y contratos con compañías aéreas, entre otras funciones.

Ha relatado que la agencia se especializó en viajes vinculados a competiciones deportivas, especialmente MotoGP, Fórmula 1 y golf, y ha defendido que las compras de los paquetes se realizaban efectivamente para ofrecerlos a los clientes.

La procesada ha explicado que mantenía relaciones comerciales con Globalia desde 2015, cuando firmó un contrato con la compañía para adquirir productos turísticos, y que en 2018 retomó su actividad al frente de la empresa tras una intervención por cáncer en 2017.

En relación con los paquetes de MotoGP adquiridos por los perjudicados, ha sostenido que las compras eran reales y que los clientes conocían que algunos de los productos podían ser cancelados y dar lugar a indemnizaciones. Según su versión, los afectados adquirieron los cupos y la agencia destinó el dinero recibido a pagar esos productos.

Preguntada por el destino de las cantidades abonadas, que superaban el medio millón de euros en uno de los bloques de operaciones, ha afirmado que se emplearon para sufragar las compras contratadas y ha insistido en que las cancelaciones no significaban que la agencia dejara de tener obligaciones de pago.

La acusada también ha explicado que las agencias minoristas deben contar con avales para responder ante determinadas contingencias y que AUPA Travel disponía de cobertura de AXA, que garantizaba parte de su facturación, extremo que niega la Fiscalía y las otras partes acusadoras.

Según ha relatado, tras el estallido de la pandemia las compañías del sector comenzaron a contactar entre sí para afrontar la situación, y la aseguradora les trasladó que respondería por los importes abonados.

Sin embargo, ha reconocido que la empresa atravesó problemas de tesorería en junio de 2021, cuando detectaron anomalías internas en los pagos. Según ha explicado, se produjo una investigación y se prescindió de cinco trabajadores.

Sobre la falta de presentación de las cuentas anuales de la sociedad, la acusada ha señalado que su labor consistía en cerciorarse de que los productos contratados llegaran al cliente final.

Ana María también ha aludido a su situación personal y de salud, al explicar que en 2026 le detectaron nuevamente un cáncer y que no pudo acudir a algunas de las causas judiciales en las que estaba implicada porque se encontraba en tratamiento y en busca y captura. Tras ser detenida en Francia, el pasado 6 de agosto compareció ante un tribunal de Orleans, donde aceptó su entrega a España.

LOS PERJUDICADOS

Uno de los perjudicados ha relatado durante el juicio que conoció a la principal acusada a través de su hijo, que había coincidido con ella en una feria de turismo. La mujer le presentó su agencia y le explicó a su hijo que estaba interesada en que trabajaran juntos. A través de las redes sociales publicitaba los viajes a las carreras y aseguraba que gestionaba las entradas de todos los circuitos de MotoGP.

El testigo ha explicado que ofrecía paquetes en condiciones "buenísimas" y que resultaba difícil pensar que todo fuera mentira, ya que su hijo acudía habitualmente a las carreras. También ha señalado que les enviaba facturas con logotipos de Globalia y de otras compañías, lo que reforzaba la confianza en la supuesta actividad de la agencia.

Los clientes adquirieron los paquetes en 2019 y, posteriormente, comenzaron a producirse cancelaciones de circuitos y viajes. Según el testimonio, la acusada les aseguró que, si finalmente no podían viajar, les devolvería el dinero. A partir de enero de 2021, cuando empezaron a cancelarse eventos y pedidos, les trasladó que debían tener paciencia porque las devoluciones eran laboriosas y había numerosos expedientes pendientes.

En junio, según ha relatado el perjudicado, la acusada les comunicó que la empresa atravesaba problemas de tesorería porque una persona de confianza les había robado dinero y les pidió nuevas cantidades para solventar esa situación. "Estaba convencido de que era verdad. Yo creía en esa amistad que había. La quería ayudar para que no se hundiera la empresa", ha dicho el testigo.

ACUSACIÓN FISCAL

Según el escrito de acusación, ambos gestionaban de común acuerdo AUPA Travel SL y, durante 2020, habrían hecho creer a varios particulares y empresas que la agencia contaba con una importante solvencia y mantenía vínculos comerciales con grandes compañías del sector turístico y deportivo, entre ellas Globalia y Dorna Sports, organizadora del Mundial de MotoGP.

Una vez ganada la confianza de los clientes, les ofrecían paquetes para asistir a las carreras que incluían viajes, entradas y un seguro de cancelación por si no podían acudir o los eventos eran suspendidos. Los perjudicados realizaron distintos ingresos en las cuentas de la agencia, que ascendieron a cientos de miles de euros.

Entre las víctimas figuran las empresas Materiales Inoxidables SL y Matinox 2010 SL, además de varios particulares. Solo Materiales Inoxidables habría abonado más de 400.000 euros por los paquetes ofertados.