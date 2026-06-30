Víctimas de una brutal 'caída' a machetes de los DDP en Arganzuela en 2023 identifican en el juicio a los agresores

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha comenzado este martes un juicio contra dos jóvenes acusados de integrar la banda latina de los Dominican Don't Play (DDP) y de participar en una violenta agresión a machetazos ocurrida el 26 de diciembre de 2023 en el distrito de Arganzuela, siendo identificados en sala como los autores del ataque casi mortal.

La vista oral por un delito de intento de homicidio se prolongará durante toda la semana con la declaración de víctimas, testigos y agentes policiales. En su declaración, los heridos han identificado "al cien por cien" a sus agresores al verles la cara el día de los hechos.

Lo ocurrido se remonta a la noche del 26 de diciembre de 2023, cuando un joven de 18 años sufrió múltiples heridas de arma blanca en abdomen, tórax, espalda y piernas. Sanitarios del Samur-Protección Civil lograron estabilizarle antes de trasladarlo al Hospital 12 de Octubre en estado muy grave.

Durante la primera sesión han declarado las víctimas, que han negado pertenecer a bandas juveniles y han señalado directamente a los dos procesados como integrantes del grupo de encapuchados que les atacó aquella noche.

Uno de los jóvenes ha relatado que, tras salir junto a dos amigos de la sala de juegos Nevado, escucharon ruidos y observaron cómo uno de ellos, Óscar, estaba rodeado por unas siete personas. Según su testimonio, los agresores le preguntaron si era miembro de los Trinitarios antes de derribarle al suelo y comenzar a apuñalarle. "Le tiraron al suelo y le apuñalaron", ha declarado.

El testigo ha explicado que dos de los atacantes se dirigieron después hacia él y otro amigo. Ha afirmado que uno de ellos sacó una navaja de tipo mariposa, mientras otro portaba un machete.

Durante su declaración, ha asegurado que pudo ver el rostro de uno de los acusados a una distancia inferior a cuatro metros pese a que el grupo iba encapuchado. Según ha indicado, posteriormente volvió a identificarle al verlo en un vídeo publicado en TikTok y, más tarde, lo reconoció sin dudas tanto en una rueda de reconocimiento como este martes ante el tribunal.

La víctima ha manifestado que en el momento de los hechos desconocía si esa persona pertenecía a los Dominican Don't Play (DDP), aunque posteriormente tuvo conocimiento de esa supuesta vinculación.

Las acusaciones sostienen que los dos procesados formaban parte del grupo que atacó con armas blancas a los tres jóvenes, mientras que las víctimas han insistido ante el jurado en que ninguno de ellos pertenecía a bandas latinas.