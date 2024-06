Victorino Martín reivindica los toros en la Asamblea:"Lo que es cultura no lo decide un gobierno, lo define la historia"

Subraya la "excelente salud" de la tauromaquia pese al "afán totalitario" de quienes quieren "negar al otro"



MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín, ha reivindicado este miércoles en la Asamblea de Madrid el carácter cultural de la tauromaquia y su "excelente salud" tanto en España como, especialmente, en la Comunidad de Madrid, pese al "afán totalitario" de quienes pretenden "negar al otro".

"Lo que es cultura no lo decide ningún gobierno, lo define la historia", ha sentenciado ante la Comisión de Cultura, donde ha participado, invitado por el Grupo Popular, para exponer su opinión sobre la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia anunciada por el Ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Precisamente sobre la retirada de este galardón, Martín se ha reconocido "cansado de tener que acudir siempre a rebatir ideas de los enemigos de la tauromaquia" cuando intervengo ante instituciones como ésta. "Creo que cuando se habla de tauromaquia en una Comisión de Cultura debería tratarse como cuando se habla de cine, de teatro, de libros, de música o de monumentos", ha señalado.

Para Martín, el ministro Urtasun debería simplemente "hacer cumplir la ley", que protege la tauromaquia como expresión cultural, ha recordado, por lo que ha sentenciado que "el que quiera ser ministro de Cultura tiene que ser ministro de los toros", ha sentenciado para poner en duda la elección como responsable de esta cartera de un "activista manifiesto" que, ha advertido "no está capacitado" para esta labor.

En cualquier caso, el presidente de la Fundación Martín ha subrayado el "momento de esplendor" que vive "en toda España" la tauromaquia, pero "especialmente en la Comunidad de Madrid, al hilo de lo cual ha citado la "media de más de 20.000 personas" de aforo en cada una de las 26 tardes de la reciente Feria de San Isidro, "colgando en la mitad de ellas el cartel de no hay billetes", y con un público "en gran medida joven", pues "después de los grandes festivales y conciertos de la música popular", la tauromaquia es "el acontecimiento cultural en el que la media de edad de los asistentes es menor".

Victorino Martín ha subrayado que "la cultura requiere del apoyo de las administraciones públicas", por lo que ha agradecido "el apoyo que desde hace años" brinda la Comunidad de Madrid. "No habría teatro, música clásica, danza o bibliotecas", ha señalado el presidente de la Fundación Toro, subrayando su "importante retorno económico, social y cultural".

"AFÁN TOTALITARIO" CONTRA EL TORO

Frente a esta contribución de la tauromaquia, Victorino Martín ha lamentado los ataques al mundo de los toros, hasta el puntos de señalar que "nunca un afán totalitario se había mostrado de manera tan explícita", y lo ha relacionado con una cuestión ideológica más allá del debate sobre la cultura.

Para el presidente de la Fundación Toro de Lidia, "no es en absoluto casualidad" que quienes "de manera sistemática atentan contra la tauromaquia sean siempre quienes no parecen estar nunca del todo satisfechos" con la idea de España.

Y es que, ha defendido Martín, los toros "han sido siempre parte nuclear de la cultura española", lo que los convierte en "objetivo" de "quienes pretenden acabar con una España enraizada en su historia, heredera de sus valores y de sus tradiciones".

"Vemos a las claras no son realmente animales lo que preocupa, solo los toros por su carácter cultural y simbólico", ha abundado el también ganadero.

Tanto PP como Vox han secundado las palabras de Victorino Martín, subrayando el carácter cultural de la tauromaquia y cargando contra la decisión del ministro Urtasun.

En concreto, la 'popular' Isabel Vega de la Vara ha defendido que "no existe cultura alguna que no posea expresiones artísticas y estéticas", algo en lo que la tauromaquia, a su juicio, no es una excepción.

"El arte, además, no entiende de ideología ni de convicción política, es personal, el arte y no solo la tauromaquia puede ser desgarrador, dramático, cruel y en algunas ocasiones puede mostrar aspectos que no deseamos reconocer. Seguro que a nadie de esta sala le deja indiferente el 'Saturno', de Goya; o el 'Judit y Holofernes' de Caravaggio, o la ópera 'Madama Butterfly', y todo esto es arte", ha subrayado para concluir que "el concepto de belleza es muy relativo y subjetivo".

Por su parte, Ana Velasco ha lamentado los intentos de los detractores de la tauromaquia por "dividir y destruir" a los españoles, recordando además el apoyo del público para señalar que "la recaudación en taquilla del cine, por ejemplo, es menos del 60% de lo que recaudan los festejos taurinos".

PSOE: RESPETA LA TAUROMAQUIA Y NO COMPARTE LA PROHIBICIÓN

Por parte del PSOE, el diputado José Luis García Sánchez ha subrayado que su grupo "respeta la tauromaquia" y "no comparte la prohibición", pero sí ha reprochado la falta de crítica, a su juicio, de esta fundación hacia las políticas del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Así, García Sánchez ha lamentado el "deterioro" tanto de la plaza de toros de Las Ventas como de la venta de Batán, o la supresión "de las subvenciones a todas las peñas y asociaciones taurinas y a muchos ayuntamientos de esta región", en favor en muchos casos, ha advertido, de la Fundación del Toro de Lidia.

Frente a esto, la diputada de Más Madrid María Luisa Escalante ha sostenido que el Ministerio de Cultura "no puede ignorar la evolución de la sociedad" que a día de hoy "rechaza la violencia contra los animales".

Asimismo, la parlamentaria se ha mostrado "absolutamente en contra" de "torturar animales" hasta su muerte y de que a eso "se le llame cultura y se subvencione". Unas acusaciones que han encontrado la respuesta de Victorino Martín, quien ha señalado que "tendrían que hacérselo mirar", pues "donde ve tortura y maltrato", otras personas encuentran "sus señas de identidad" y los artistas "fuentes de inspiración".