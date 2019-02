Villacís aclara que colaboró "de forma puntual" como abogada con la sociedad tras cesar como administradora solidaria

Publicado 19/02/2019 19:04:58 CET

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, colaboró "de forma puntual" en algunos casos de la sociedad Iuriscontencia en 2014, tres años después de su cese como administradora solidaria de la misma.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes próximas a la edil, quienes además han asegurado que la "dedicación exclusiva" que exigía Legalitas, donde trabajaba en esos momentos, "era para puestos de dirección".

De este modo, Villacís estaba dada de alta como abogada en ejercicio, colegiada y "de forma puntual colaboró en algunos casos de esa sociedad".

Tal y como ha adelantado El Salto, en 2010 ejerció de abogada representando a su marido, que denunció, como administrador solidario de Iuriscontencia SL a la Unión de Guardias Civiles y a la Unión de Guardias Civiles para la Democracia, con las que había suscrito contratos para asesoría legal.

Tres años más tarde, según la información de El Salto, Villacís volvió a ejercer como letrada del despacho Iuriscontencia SL, "como aparece en la propia web del bufete". En 2014, la portavoz de la formación naranja en Cibeles "volvió a ejercer de abogada de Iuriscontencia SL. Esta vez fue contra el Ayuntamiento de Madrid en un caso sobre impuestos sobre bienes inmuebles".

"ERROR ADMINISTRATIVO"

Begoña Villacís ha asegurado este martes que hubo un "error administrativo" por el que no se elevó a pública su desvinculación en 2009 y quedó como administradora solidaria de esta sociedad. "Inmediatamente lo corregí en el Registro Mercantil. Pedí cita en la Secretaria del Pleno, se modificó en agenda de actividades. Está desde marzo del año pasado", ha informado Villacís, en referencia a 2018.

"Esto salió el año pasado, ya di las explicaciones oportunas. Indiqué como acabo de explicar que el acuerdo se había hecho en 2011; en el momento en que tengo conciencia de que no es público, acto seguido, en menos de 24 horas, subsané ese error y lo puse en conocimiento de la Secretaría del Pleno. Se elevó a público y el momento en el que se suscribió", ha añadido a continuación.

Begoña Villacís ha asegurado que si tuviera una empresa, lo hubiera declarado "sin problema", y estaría por tanto en su declaración de bienes del Ayuntamiento de Madrid, ya que en esta "hay que declarar todo lo que se tiene". "Yo no puedo declarar que tengo participaciones si no tengo participaciones. Ya no tenía ninguna participación", ha remachado.