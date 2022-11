Villacís asegura que el Área de Hacienda llamará a todos los grupos municipales para negociar los presupuestos

Vuelve a pedir a la oposición que se siente a negociar

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este viernes que en los próximos días el Área de Hacienda del Ayuntamiento de la capital llamará a todos los grupos municipales para negociar los presupuestos de la ciudad de 2023.

"Cuando decimos que estamos dispuestos a negociar con todos ellos es porque lo estamos. Les pido a todos los grupos políticos que hagan el ejercicio democrático de sentarse y hablar con nosotros", ha reclamado la vicealcaldesa antes de inaugurar la feria de artesanía Craft Week-Christmas.

Al hilo, Villacís ha aseverado que "ella tiene claro" que gobierna en minoría con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y que "no se va a imponer su manera de ver la ciudad". Asimismo, ha recalcado que los presupuestos iniciales que han presentado "no van a ser los finales".

"Por eso, me abro a negociar con todos los grupos políticos, pero ellos tienen que tener la sensibilidad, la generosidad y ser consecuentes de en qué momento esta Madrid. Los vecinos necesitan buena política y eso es sentarse a negociar", ha insistido.

Asimismo, la vicealcaldesa ha señalado que "le ha llamado la atención" como varios políticos reaccionaran "una hora después de presentar los presupuestos". En este sentido, ha manifestado que "parecen reacciones sin haberse leído los presupuestos, algo que es bastante injusto".

Almeida criticó este jueves a la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, por "no querer sentarse a negociar" los presupuestos de la capital de 2023 y ella le recordó que "hasta ahora no había habido ninguna comunicación con su partido".

"El alcalde miente y negocia por la puerta de atrás con su socio prioritario, que es la extrema derecha. Le pido que no nos meta en una pelea falsa donde no existe una negociación porque no ha querido. Más Madrid no va a participar en su estrategia electoral para este apaño presupuestario que no va a salir adelante", recalcó Maestre.