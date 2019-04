Villacís cree que empieza ser "un agravante" que Carmena "no se entere de nada"

Publicado 10/04/2019 13:19:26 CET

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, ha afirmado hoy que empieza ser "un agravante" que la alcaldesa capitalina, Manuela Carmena, "no se entere de nada" en relación a la proyección de un vídeo de Podemos en la Plaza Mayor con imágenes de los denominados 'Papeles de Bárcenas'.

Así lo ha dicho la portavoz municipal de la formación naranja durante una visita a las cocheras de Cuatro Caminos, donde ha indicado que Cs ha solicitado a la Junta de Distrito de Centro el expediente de la proyección.

"Vimos que estaba el expediente, pero no podemos acceder todavía a la documentación y lo hemos solicitado. Lo que tienen que empezar a pensar los madrileños es que el argumento de Manuela Carmena de que no lo sabía empieza a no valer porque es un argumento del que ya ha abusado demasiado. No puede ser que tengamos una alcaldesa que no se entere de nada", ha criticado.

"Eso, en lugar de ser un atenuante, empieza a ser un agravante. Tenemos una alcaldesa para que se entere de las cosas y no puede acudir siempre al comodín de que no sabía nada. Si no sabía nada, eso es más grave que el hecho de que lo supiera, y no hiciese nada", ha concluido.