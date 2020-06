Villacís dice que "fue caro" alojar a sin hogar en Ifema pero que "lo más importante es salvar vidas"

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha reconocido este martes que el contrato para albergar a personas sin hogar en Ifema durante el confinamiento "fue caro", pero que "lo mas importante era salvar vidas".

"Fue caro, pero había que encontrar en plena pandemia una empresa que trabajara con sus trabajadores. Los precios eran los que eran y lo que hay que mirar es que las personas sin hogar tuvieran un hogar para confinarse; cuando tienes por delante la vida de las personas, eso es lo más importante de todo", ha manifestado durante su visita a la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP).

Esta cuestión ya pasó por la comisión de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Consistorio. Allí se puso de manifiesto que cada plaza sin hogar había supuesto un coste de 134 euros por persona y día a las arcas municipales. Se dio cobijo a 150 personas en Ifema, y a otras 150 en el polideportivo Marqués de Samaranch.

Según se explicó entonces, mientras la plaza en una red ordinaria es de 52 euros en este caso ha aumentado hasta los 134 porque se trata de un "recurso con servicios muy complejos y diversos cuando empresas cerraban".

"Cuando de la nada tienes que montar un hospital, no estuve en esos procesos, pero entiendo que no es lo mismo. No sabíamos el tiempo que iba a estar abierto, nadie tenía una bola de cristal. Siempre es mejor planificar de más que de menos, y es mejor planificar meses de más que meses de menos", ha expuesto sobre posibles costes de más en el hospital.

Ha reiterado que "lo más importante era salvar vidas", y que para ello han tenido que hacer "muchos contratos de emergencia" y con el "estrés administrativo con la legislación que hay ahora vigente, porque hacen que las administraciones vayan muy lentas".