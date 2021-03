Villacís pide afrontar la Semana Santa atendiendo a criterios sanitarios y no tener "17 modelos de cierres perimetrales"

"A Madrid no le va a mal cuando se perimetra, ni siquiera desde el punto de vista económico", sostiene

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha pedido este jueves que se afronte la Semana Santa teniendo en cuenta los criterios establecidos por las autoridades sanitarias" y ha subrayado la importancia de no tener "17 modelos de cierres perimetrales".

"El criterio no debe ser político, no es Madrid, no es Ayuso (presidenta regional), ni es Aguado (vicepresidente de la Comunidad); son los criterios sanitarios los que tienen que definir cuáles tienen que ser esas limitaciones", ha defendido la vicealcaldesa en declaraciones a los medios en Cibeles.

Villacís ha sostenido que la decisión que se tome de cara a Semana Santa será "técnica y sanitaria", aunque ha asegurado que a Madrid "no le va mal cuando se perimetra, ni siquiera desde el punto de vista económico".

"En el último puente que se perimetró, la hostelería subió un 35% porque la gente viaja dentro de su propia ciudad. Es un plan que encuentro muy recomendable", ha apuntado.

Por otro lado, ha criticado que España tiene un presidente, Pedro Sánchez, que está "de atrezo". "Ha renunciado a ser quien gobierne España en la peor pandemia que hemos vivido en la historia reciente", ha señalado, a lo que añadido que España debería tener un presidente "que se pusiera al frente y que asumiera responsabilidades".

En esta línea, ha asegurado que los ciudadanos deben de tener seguridad jurídica y poder planificarse. "No pueden quedar a expensar de lo que suceda en 17 autonomías, nos falta un líder en este país y nos falta un Gobierno en el peor momento posible", ha incidido.