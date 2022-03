Villacís pide no usar la comisión de investigación de Cibeles como sustituta a una en la Asamblea

Dice que la lista de Cs de comparecientes en Cibeles coincide al 90% con la del resto de grupos políticos

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha explicado este jueves que la lista de comparecientes que Ciudadanos propondrá de cara a la comisión de investigación del Ayuntamiento es un 90% coincidente con los nombres propuestos por el resto de grupos de la corporación y ha reclamado que no se use para sustituir la fallida comisión que no ha salido adelante en la Asamblea de Madrid.

"No podemos utilizar la comisión del Ayuntamiento para sustituir la comisión de investigación que no sale en la Asamblea, Ese es un problema de la Asamblea", ha subrayado la vicealcaldesa tras un acto homenaje a las víctimas del 11M en el Bosque del Recuerdo del Parque del Retiro.

En este sentido, ha hecho hincapié en que no se trata de "una causa general" para investigar la corrupción en España o la relación de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta regional, con los contratos de emergencia de la Comunidad de Madrid. "En este caso, el objeto de la comisión de investigación es si hubo un espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid o si hubo una tentativa de espionaje; qué personas estuvieron involucradas, qué intentos se realizaron o cuáles fueron las empresas", ha explicado.

Así, ha pedido ceñirse a estos hechos a la hora de solicitar la lista de nombres de comparecientes, que Ciudadanos ya tiene prácticamente cerrada y coincide en un 90% con las personas ya anunciadas por el resto de grupos municipales.

De este modo, ha subrayado la necesidad de ceñirse a investigar el "uso de los caudales públicos, el uso de dinero público". "Me gustaría que pudelásemos preguntar a todo el mundo y llegar a conclusiones sobre toda la corrupción en toda España pero no es el caso", ha recalcado.

En esta línea, ha pedido ser "serios y aprovechar el tiempo" para dilucidar en estos dos meses si el Ayuntamiento "ha sido utilizado" para espiar a la presidenta regional.

Finalmente, ha recordado que son dos partidos, PP y Vox, los que obstaculizan la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para subrayar si Ciudadanos tuviera presencia en la Cámara regional esa comisión hubiera salido adelante. "Eso lo sabe todo el mundo", ha zanjado.