Villacís responde a negacionistas de violencia de género y afirma que esta lacra "existe" y "sigue ocurriendo"

"Cada uno es dueño de sus hecho y sus ausencias", lanza a Vox, a quien no ha nombrado

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, se ha dirigido este viernes a los negacionistas de la violencia de género, a quienes ha respondido que esta lacra "existe" y "sigue ocurriendo".

"En España ya van trece, trece mujeres asesinadas, cada una con su situación familiar, hijos, padres, hermanos... quiero utilizar las estadísticas para quienes digan que esto no existe, esto existe y sigue ocurriendo, y todos los poderes públicos nos debemos aliar para que esto deje de existir", ha señalado ante los medios de comunicación tras el minuto de silencio frente a Cibeles por la mujer asesinada en Fuenlabrada.

Además, la vicealcaldesa ha puesto el acento en las mujeres mayores que sufren malos tratos, a quienes "parece que no les ocurre". Por ello, ha valorado el pacto municipal contra la violencia machista, que cuenta con medidas para esa población, ya que "muchas no se reconocen". "La violencia machista no es un tipo de mujer, son muchos tipos de mujeres, tenemos todos que aliarnos", ha reiterado.

En ningún momento Villacís ha pronunciado el nombre de Vox, tampoco para valorar su ausencia del minuto de silencio. Ha aseverado que "nadie va a conseguir que se hable de otra cosa" en el día de hoy tras el minuto de silencio por la mujer asesinada en Fuenlabrada. "Cada uno es dueño de sus hecho y sus ausencias", ha apostillado.

"No voy a hablar de otro partido. Somos una mayoría quienes pensamos que sí existe violencia de género", ha concluido.