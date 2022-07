Villacís ve "incompatible" ser vicealcaldesa con liderar Cs a nivel nacional: "Podría haber conflicto de intereses"

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ve "incompatible" su cargo municipal con liderar Ciudadanos a nivel nacional y ha asegurado que ha rechazado "muchos puestos" ofrecidos por el partido.

"En la vida hay que hacer las cosas bien. Ser vicealcaldesa es muy exigente", ha aseverado Villacís al ser preguntada en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, si se vería liderando a los 'naranjas' a nivel estatal tras el proceso de "refundación" del partido en el que ella juega un papel clave.

La vicealcaldesa no sabe "cómo podría haber organizado el Orgullo LGTBI" si tuviera otras responsabilidades y ha destacado que si aceptase algún cargo de su partido podrían darse situaciones de "conflicto de intereses".

Actualmente, ha defendido que representa a los madrileños y que no es una persona de "faltar a la palabra". "No le falté a Albert Rivera, ni a los madrileños, ni a este Gobierno, aunque me hayan ofrecido ser alcaldesa", ha remarcado la vicerregidora.

Al hilo, ha recordado el ofrecimiento de la izquierda de apoyar una moción de censura que la aupara a Cibeles en solitario tras el caso mascarillas o el supuesto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, desde una empresa municipal.