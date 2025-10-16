Villanueva del Pardillo da inicio a sus fiestas con un emotivo pregón del alcalde y varios vecinos destacados - CANAL 33

El programa festivo incluye conciertos como el de Seguridad Social, encierros, fuegos artificiales y actividades inclusivas para todos

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer edil de Villanueva del Pardillo, Eduardo Fernández, inauguró anoche las fiestas patronales en honor a San Lucas Evangelista con un discurso cargado de emoción y agradecimientos en el que reivindicó el orgullo de haber nacido en la localidad y vivir "en el pueblo más importante de España".

Durante su intervención en la plaza Mayor, retransmitida en directo por Canal 33 TV y Radio Intercontinental Madrid (95.4 FM), Fernández agradeció la presencia de los regidores y concejales de distintos municipios del noroeste madrileño, como Galapagar, Villanueva de la Cañada, Boadilla del Monte, Valdemorillo o Villaviciosa de Odón, y reconoció la labor de los cuerpos de seguridad y emergencias.

"Hay que agradecer el trabajo de la Policía Local, la Guardia Civil, la Protección Civil y la seguridad privada, que hacen posible que todos podamos disfrutar de las fiestas", afirmó entre aplausos.

El regidor también destacó el esfuerzo de los trabajadores municipales y de los colaboradores que preparan la tradicional caldereta que los vecinos degustaron posteriormente, a quienes dedicó un agradecimiento especial.

Fernández pidió asimismo un aplauso "grande y entrañable" para todas las peñas del municipio y para las agrupaciones de pueblos vecinos, además de la Banda de música de Majadahonda, que también participaron en el arranque de las celebraciones.

Asimismo, apeló a los jóvenes a vivir las fiestas "con responsabilidad" y a recordar siempre "que los mayores trabajaron para que nosotros podamos disfrutar del bienestar que tenemos hoy". El alcalde también tuvo palabras de recuerdo para las personas que ya no están presentes: "No olvidemos a los que nos faltan, a quienes debemos tanto".

Su discurso culminó con un grito unánime desde la plaza: "¡Viva San Lucas Evangelista! ¡Viva nuestra iglesia, nuestra cultura y viva Villanueva del Pardillo! ¡Y que viva España!", proclamó el alcalde, dando paso al inicio oficial de las fiestas con el himno nacional.

CONCIERTOS COMO EL DE SEGURIDAD SOCIAL Y GRANDES TRIBUTOS

En declaraciones posteriores a Canal 33 y Radio Intercontinental, Fernández reiteró el orgullo que siente por representar a su pueblo y repasó además parte del programa festivo, explicando que este año las celebraciones de este año cuentan con una amplia oferta musical.

"Tenemos conciertos con grupos como Seguridad Social, tributos a Dare Straits, Divas del Pop y El Canto del Loco, y DJs como Neil, Vicente One More Time o Pedro del Moral", adelantó.

El primer edil pardillano destacó que las actividades están pensadas para todas las edades. "Van a poder disfrutar los niños, los jóvenes y nuestros mayores. El martes tuvimos cena con casi 200 mayores, con música y un ambiente muy entrañable. Tenerles en cuenta para mí es fundamental", subrayó.

Igualmente, señaló que el Ayuntamiento ha incluido medidas de accesibilidad en el programa: "Hemos reservado dos horas sin música para las personas con autismo o hipersensibilidad, para que también puedan disfrutar de las fiestas en un entorno más tranquilo".

RECUPERACIÓN DE TRADICIONES TAURINAS

Las celebraciones incluyen además espectáculos taurinos, pirotécnicos y actividades infantiles. "Vamos a disfrutar de más de 15 minutos de fuegos artificiales con 180 kilos de pólvora, encierros por la mañana y por la tarde, y el tradicional recorrido histórico de toros por las calles antiguas del municipio", detalló Eduardo Fernández.

También puso en valor la recuperación de las tradiciones taurinas del municipio y explicó que "las carreras serán individuales, lo que hace que Villanueva del Pardillo tenga el recorrido más largo de la comarca". Así, invitó a todos a asistir al concurso de recortes y al festival taurino del domingo, dos de los eventos más esperados de las fiestas.

Por otro lado, el regidor hizo hincapié en la seguridad como una prioridad. "Tenemos el apoyo de la Delegación del Gobierno y de la Comunidad de Madrid, además de un dispositivo especial de Guardia Civil, Policía Local, seguridad privada y Protección Civil de varios municipios. Este despliegue garantiza unas fiestas seguras y ejemplares, donde el civismo y la convivencia son lo más importante", precisó.

LA VOZ DE LOS VECINOS

En el pregón intervinieron varios vecinos del municipio, que pusieron voz a la ilusión colectiva de las fiestas. La primera fue Naira, recién nombrada registradora de la propiedad, que dedicó unas palabras a su familia, amigos, profesores y al pueblo. "Aunque sea un logro personal, también siento que en parte es vuestro, porque quien crece en un pueblo como este sabe que nunca camina solo", afirmó emocionada.

Por otro lado, Germán Javier Sanz, vecino y antiguo concejal, leyó un poema titulado 'Pañuelos verdes', en el que rindió homenaje a las peñas y al espíritu afable del municipio. "La plaza abarrotada, esperando el pregón y el cohete de salida a las fiestas del Pardillo en honor de San Lucas, que es nuestro guía y patrón", recitó.

También subió al escenario el joven Rodrigo Almazán, campeón de katas de karate, que fue presentado por la primera teniente de alcalde, Sonia Cervián, como "un karateka de la vida". A continuación fue el turno de la vecina Sonia Fernández, "la sorpresa Disney", quien ofreció un mensaje de esperanza y unidad.

Sonia recordó que "la calidad de vida no reside en lo material, sino en nuestro entorno y en las personas que nos rodean" y pidió aprender de los mayores: "Han superado situaciones mucho más difíciles que las nuestras, debemos escucharles y aprender de ellos".

El pregón finalizó con la música de la pardillana Paula Serrano, antigua concursante del programa 'La Voz Kids', los vítores del público y de las peñas, el estallido de cohetes y las canciones de la orquesta Venecia, que dieron comienzo oficial a las fiestas patronales, que se prolongarán hasta el domingo incluido con actividades para todas las edades y gustos.