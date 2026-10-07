Villanueva del Pardillo muestra sus grandes inversiones y anima a disfrutar de unas fiestas de San Lucas "para todos"

El alcalde de Villanueva del Pardillo, Eduardo Fernández Navarro - CANAL 33

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Villanueva del Pardillo, Eduardo Fernández Navarro, ha destacado las inversiones que está ejecutando el Gobierno municipal, entre ellas el asfaltado del 35% del municipio, la renovación de aceras, las nuevas dependencias para la Policía Local y la Guardia Civil y el proyecto de un nuevo polideportivo. Al mismo tiempo, ha invitado a vecinos y visitantes a participar en las fiestas patronales de San Lucas, con actividades "para todos los gustos".

En una entrevista en Canal 33, recogida por Europa Press, Fernández Navarro ha hecho balance de algunos de los proyectos puestos en marcha o actualmente en ejecución. Entre ellos, ha destacado la construcción de una rotonda que, después de 25 años, dará acceso al polígono industrial y que, según ha señalado, ha sido sufragada por el Ayuntamiento y los vecinos.

También ha resaltado el desbloqueo de la urbanización de Las Vegas, después de permanecer 25 años "anclada en los juzgados", lo que permitirá construir a quienes tenían allí un proyecto de vida o empresarial. A ello ha sumado las nuevas dependencias para la Policía Local y la Guardia Civil y el proyecto de construcción de un nuevo polideportivo de 4.500 metros cuadrados.

En materia de mejora de las calles, el regidor ha explicado que actualmente se está asfaltando el 35% del municipio porque considera necesario "invertir", "renovar el viario" y realizar actuaciones de forma constante tanto en la calzada como en las aceras. En este último ámbito, ha puesto el acento en la accesibilidad para las personas mayores y para quienes tienen alguna discapacidad o movilidad reducida.

El plan de asfaltado continuará durante lo que queda de año y los primeros meses del próximo, condicionado por las temperaturas, según ha detallado Fernández Navarro. El alcalde ha anunciado además una actuación completa en la urbanización Natura, donde, según ha asegurado, no se había llevado a cabo una intervención de estas características desde hacía más de veinte años.

Asimismo, ha citado actuaciones en distintas zonas del centro del municipio y en la avenida Valle de Batán, donde se están ejecutando dos rotondas destinadas a mejorar la movilidad.

NUEVAS DEPENDENCIAS PARA POLICÍA LOCAL Y GUARDIA CIVIL

En materia de seguridad, el alcalde ha señalado que el Ayuntamiento está invirtiendo más de 700.000 euros en la adecuación de unas dependencias ya existentes que compartirán la Policía Local y la Guardia Civil. Estarán situadas en la avenida de Madrid, una ubicación que ha calificado de "estratégica" por facilitar salidas e intervenciones rápidas hacia cualquier punto del municipio.

Fernández Navarro ha afirmado también que parte de la compañía de la Guardia Civil de Majadahonda se trasladará a Villanueva del Pardillo, una medida que, según ha indicado, está comprometida a través de la Dirección General de la Guardia Civil. Además, ha señalado que el Gobierno municipal continuará incrementando la plantilla de Policía Local y mejorando sus condiciones.

En este contexto, el alcalde ha recordado un dato que atribuye a la subdelegada del Gobierno, Pilar Trinidad, según el cual los índices de seguridad y delincuencia del municipio se sitúan por debajo de la mitad de la media registrada en otras poblaciones e incluso en Madrid. "Eso nos sitúa en un municipio muy tranquilo", ha sostenido.

Fernández Navarro ha defendido además la gestión de su equipo y ha señalado que uno de los momentos que más disfruta como alcalde se produce cuando los proyectos "se convierten en realidad" y los vecinos pueden comprobar cómo los impuestos que pagan se traducen en inversiones. "Realmente el dinero cunde", ha afirmado, poniendo como ejemplos las actuaciones en aceras, iluminación y rotondas.

El primer edil pardillano ha asegurado que su objetivo es culminar las "inversiones fuertes" y dejar planificado el desarrollo de Villanueva del Pardillo para los próximos 20 años. Entre los equipamientos y proyectos ha citado, además del nuevo polideportivo, una biblioteca, un espacio multiusos y la rotonda de acceso al polígono industrial, al que ha definido como "el motor económico del municipio".

ANUNCIA QUE VOLVERÁ A PRESENTARSE A LAS ELECCIONES

Durante la entrevista en Canal 33, el alcalde también ha anunciado que volverá a presentarse a las próximas elecciones municipales, una decisión que, según ha indicado, todavía no había comunicado públicamente. "Estoy tranquilo porque mi equipo ha hecho buen trabajo y mi tranquilidad es total. Yo me presento el año que viene a las elecciones", ha avanzado.

Fernández Navarro se ha mostrado "convencido" de continuar acompañado por su equipo y ha asegurado que su propósito es culminar el proyecto iniciado junto a las personas que actualmente le acompañan. "Tenemos muchas ganas, de las de verdad, porque seguimos avanzando", ha señalado al explicar sus planes para el futuro del municipio.

UNAS FIESTAS CON HASTA 50.000 VISITANTES

El alcalde ha aprovechado la entrevista para invitar a vecinos y visitantes a las fiestas patronales de San Lucas, cuyas prefiestas comienzan este viernes y cuyo pregón está previsto para el día 14. El programa incluye una suelta de vaquillas, actividades para peñas y aficionados taurinos, propuestas para jóvenes y mayores y diferentes actuaciones musicales.

Dentro de la programación musical, Fernández Navarro ha citado a Nacha Pop, Tam Tam Go!, DJ Nano y la orquesta Panorama, cuyo espectáculo tendrá lugar el día 15. Para esta última actuación se ha habilitado un recinto específico, preparado para cumplir las normas de seguridad y evacuación. Según ha señalado el alcalde, el espectáculo podría congregar a entre 20.000 y 25.000 personas.

De acuerdo con los cálculos ofrecidos por el regidor, entre 45.000 y 50.000 personas pasan por Villanueva del Pardillo durante sus fiestas patronales. La programación incluye encierros y otros eventos taurinos, propuestas musicales, carreras populares, torneos de fútbol y pádel y actividades destinadas tanto a los mayores como a los más pequeños.

Fernández Navarro ha destacado igualmente la participación de las peñas, la asociación taurina y otros colectivos del municipio y ha defendido que esa implicación permite mantener un equilibrio entre las distintas propuestas de las fiestas. En materia de seguridad, ha señalado que los festejos cuentan con Policía Local, seguridad privada y el apoyo de la Guardia Civil.

"Son unas fiestas famosas ya en la Comunidad de Madrid", ha asegurado el alcalde, quien ha subrayado que hay actuaciones para jóvenes y mayores, música y eventos taurinos, además de espacio para artistas locales. "Hay un abanico importante y amplio para que puedan disfrutar y, sobre todo, en un ambiente sano y seguro", ha resumido antes de reiterar su invitación a todos los madrileños para que acudan a Villanueva del Pardillo.