Vinuesa deja la presidencia del PP de Alcobendas un año después de perder la alcaldía

ALCOBENDAS, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora presidente del PP de Alcobendas y Comisionado para las Víctimas del Terrorismo en la Comunidad de Madrid, Ignacio García de Vinuesa, ha anunciado su renuncia a continuar ostentando el liderazgo de su partido en la localidad justo un año después de perder la alcaldía.

Así lo avanzó durante el último Comité Ejecutivo del PP de Alcobendas y con esta renuncia pone fin a una etapa de 20 años dirigiendo a la formación en el municipio

En 2007 consiguió la primera victoria para el PP en Alcobendas, siendo investido alcalde de la ciudad con mayoría absoluta, que perdió en 2019, cuando al no lograr un acuerdo con Ciudadanos por negarse a dar un paso atrás, tal y como pedía la formación naranja, los populares dejaron de gobernar.

García de Vinuesa ha manifestado tras su renuncia, que el equipo que ha liderado estos 20 años al frente del PP de Alcobendas, "ha hecho ascender Alcobendas como nunca antes y la cotización de la ciudad ha crecido dentro y fuera de España".

"Estoy muy orgulloso del trabajo que hemos desarrollado durante estos años y creo haber cumplido con las expectativas de los vecinos de Alcobendas que confiaron en nosotros. He tenido el grandísimo honor de haber formado parte de un equipo que me ha hecho crecer como persona, y del que me llevo experiencias, momentos inolvidables y sobre todo una gran cantidad de amigos", ha subrayado.

Tras la dimisión de García de Vinuesa, el actual secretario general de los Populares en Alcobendas, Ramón Cubián, quien también es el actual portavoz del grupo municipal y fue el primer teniente de Alcalde durante los 12 años de gobierno Popular, se hará cargo del Partido hasta la celebración de la próxima Junta Directiva Regional del PP de Madrid.