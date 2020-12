La Violetera, la estudiante de la calle Pez y otras estatuas de Madrid amanecen reclamando luz para la Cañada

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Violetera, en la plaza de Gabriel Miró; la estudiante de la calle Pez, 'Tras Julia'; la de Federico García Lorca en la plaza de Santa Ana, a metros del Teatro Español, o el lector, con mascarilla incluida, frente a la céntrica biblioteca Iván de Vargas son algunas de las esculturas madrileñas que han amanecido reclamando luz para la Cañada Real.

'Luz para la Cañada' es lo que reclama La Violetera con un cartel que cuelga de su cesta de nardos, el mismo cartel con el que se solidariza la escultura del vecino curioso de la calle Mayor, el farolero a metros de la Imprenta Municipal, el hombre leyendo la prensa en la plaza de la Paja o la estudiante con prisa en la plaza de San Ildefonso, en Malasaña.

La 'protesta de las esculturas' llega sólo días después de que vecinos de la Cañada hayan denunciado en los juzgados de Plaza Castilla a la Comunidad de Madrid y a la distribuidora Naturgy por los cortes de luz intermimentes que sufren desde hace tres meses.

El salto judicial se produjo después de que una niña tuviera que ser ingresada esta misma semana en las urgencias del hospital Infanta Leonor por inhalar monóxido de carbono al calentarse con una estufa de leña. La vecindad de Cañada calcula que son 4.613 las personas sin suministro eléctrico, 1.812 de ellos menores de edad, y que el total de intoxicados hasta el momento se eleva a 40 vecinos y vecinas.

'Queremos pagar la luz. Solución ya', 'Hartos de sobrevivir, queremos vivir', 'Algo falla en la humanidad cuando gritamos por nuestros derechos' o 'La Cañada no es droga' son algunos de los lemas de las pancartas que acompañan a las protestas de la vecindad de Cañada Real ante las administraciones públicas, con las que reclaman la vuelta del suministro eléctrico de forma continua y permanente.

Fue el pasado 2 de octubre cuando se produjo un corte en el suministro eléctrico a raíz del enganche a la red de grupos dedicados al cultivo de mariahuana. Ha dejado sin luz de forma intermitente a las 900 familias que en la actualidad viven en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real.

"Sabemos que el Sector 6 se va a desmantelar pero tenemos un Pacto Regional, donde se recoge que mientras tanto nos tiene que garantizar los derechos básicos, como suministros, educación, sanidad. ¿Qué quieren de nosotros? ¿Que nos vayamos? No nos vamos a ir, en nuestro barrio, es mi hogar, es mi casa, no me la ha dado nadie. Queremos una solución para hoy, no para mañana", defendía una vecina en una de las últimas protestas.