Los visitantes de la pista de hielo del Metropolitano podrán seguir el derbi en una gran pantalla

Vista general durante la inauguración de Madrid On Ice, en el Riyadh Air Metropolitano, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los visitantes de la pista de hielo de Madrid On Ice en el estadio Riyadh Air Metropolitano podrán vivir el derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid en las semifinales de la Supercopa de España en Arabia Saudí en una gran pantalla.

Así, según han informado los organizadores en un comunicado, Madrid On Ice fusionará por primera vez el fútbol y el patinaje sobre hielo en "una experiencia única". La jornada contará con una sesión de dj de 18 a 20 horas en su pista de más de 4.200 metros cuadrados de hielo. A continuación, el derbi podrá disfrutarse en la pantalla gigante del escenario y desde la zona gastronómica "en un ambiente especial y diferente".

Al escenario se subirán también Mickey Pavón, Julia Centeno y Drums On Live el viernes 9 de enero, tras Dj Nano, Carlos Jean o Les Castizos, y el sábado 10 de enero habrá una nueva sesión de Drums On Live junto a los dj Juan Valiente y Ardiya. El 10 y 11 de enero, acudirá al estadio la banda de rock infantil Moonsters con un espectáculo para los más pequeños de 12 a 13 horas en el escenario principal.