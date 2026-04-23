MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vithas patrocina por primera vez la 'Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid', que disputará su 48º edición este domingo en la capital con la participación estimada de más de 47.000 corredores en sus tres distancias, maratón, media maratón y 10 kilómetros.

"Con este patrocinio, Vithas refuerza su compromiso con el deporte como hábito de vida saludable y palanca de prevención de enfermedades. Un compromiso que desarrollamos con una asistencia sanitaria altamente especializada en la salud del deportista aficionado y profesional en nuestros hospitales, y que también trasladamos a la población general con nuestra estrategia de patrocinios", ha destacado el director de Marketing de Vithas, Enrique Moreno.

En el marco del acuerdo suscrito con la organización del evento, el grupo hospitalario contará con diez puntos de asistencia de soporte al corredor distribuidos por todo el recorrido, de los que la mitad contarán con la presencia de un fisioterapeuta por si fuera necesario atender a alguno de los participantes, ha explicado el grupo en un comunicado.

Asimismo, ha resaltado el refuerzo en su compromiso con el deporte como hábito de vida saludable, la sostenibilidad y la participación comunitaria, destacando la labor de voluntarios y la implementación de iniciativas respetuosas con el medio ambiente.

"Estamos encantados de sumar a Vithas a nuestra familia, cuyo apoyo permite que el Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid siga creciendo y ofreciendo a los corredores una experiencia única. La implicación de empresas comprometidas con la salud y el bienestar de la ciudad es fundamental para seguir impulsando este evento emblemático", ha resaltado el CEO del Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid, Pedro Rumbao.

Este patrocinio se suma a otros como el servicio médico oficial del Atlético de Madrid o la Maratón y Media Maratón de Valencia y de Barcelona. En detalle, es patrocinador de la Zurich Marató de Barcelona y la Hyundai Mitja Marató de Barcelona by Brooks; de la Maratón y Media Maratón Trinidad Alfonso Zurich en Valencia; de la Binter Night Run en Canarias. Es el servicio médico oficial de clubes de fútbol como el Atlético de Madrid, el Granada CF y el Málaga CF.

También patrocina el Barcelona Open Banc Sabadell Trofeo Conde de Godó de tenis; al Urbania Sailing Team de vela y también ha sido el Servicio Médico Oficial de la única edición de la Solheim Cup, el torneo de golf femenino más prestigioso del mundo, celebrada en España.

PRESENTE EN LA FERIA DEL CORREDOR EN IFEMA

En este marco, Vithas también estará presente en la Feria del Corredor, que se celebrará este viernes y el sábado en el pabellón 14 de Ifema Madrid. Profesionales de Vithas Invictum, la Unidad de Medicina del Deporte y Traumatología de los hospitales universitarios Vithas Madrid Arturo Sorial y Aravaca, liderados por José Silberberg, ofrecerán asesoramiento especializado y consejos prácticos a los participantes para antes, durante y después de la carrera.

En concreto, el stand de Vithas contará con fisioterapeutas, nutricionistas, podólogos y médicos del deporte y la traumatología que darán respuesta a las dudas y consultas que puedan tener los corredores que vayan a participar en la carrera.