Vito Quiles convoca un acto en la Complutense y esta recuerda que no ha recibido ninguna solicitud de autorización

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El activista Vito Quiles ha convocado un acto este miércoles en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el centro ha recordado que no ha recibido ninguna solicitud de autorización para acoger la actividad.

"Nos vemos este miércoles en la Complutense. Vamos a teñir el feudo de Podemos de alegría rojigualda pese a las amenazas de los violentos y extremistas", ha anunciado en redes sociales después de que cancelase el que tenía previsto realizar el pasado 3 de noviembre, con su gira 'España combativa', por los enfrentamientos producidos en la Universidad de Navarra.

Sin embargo, la Complutense ha emitido un comunicado para informar que "no existe ninguna solicitud registrada a través de los cauces oficiales establecidos para la cesión o uso de espacios universitarios", por lo que el acto está desautorizado.

"La UCM recuerda que toda actividad que se celebre en sus instalaciones debe contar con la correspondiente autorización previa, requisito necesario para preservar la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de las tareas académicas", ha subrayado.

En este sentido, el centro universitario ha defendido "su compromiso con los principios de respeto, pluralidad y diálogo constructivo" y ha recalcado que la libertad de expresión en el ámbito universitario "se ejerce siempre dentro del marco legal y académico que rige a las instituciones públicas de educación superior".