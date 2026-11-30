Archivo - El alcalde de Rascafría, Óscar Joaquín Robles Hernández. - VOX - Archivo

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El voto útil ha vuelto a dar la victoria en estas elecciones generales del 29N al Partido Popular en Rascafría, el único municipio de la Comunidad de Madrid gobernado por Vox, que dirige la localidad desde 2023.

El PP ha conseguido en los comicios celebrados este domingo un 40,98% de los votos, muy cerca del 41,2% de los obtenidos el 23 de julio de 2023. Los 'populares' vuelven a situarse así por encima de Vox que, pese a ser la fuerza que gobierna en la localidad desde 2023, con Óscar Robles como alcalde, está en un tercer puesto con un 20,05%. En las últimas elecciones sus votos supusieron un 16,7%.

Respecto a los partidos de izquierda, el PSOE baja más de siete puntos y se queda a 17 de los 'populares', mientras que Frente Amplio ocupa, con un 8,58% de los votos, el 9,7% que obtuvo Sumar en 2023.

Rascafría supone el reducto madrileño de la región en el que Vox gobierna en solitario, aunque no sea en minoría. En las últimas elecciones municipales, la formación de ultraderecha consiguió 3 concejales, mientras que el PP y los socialistas obtuvieron 2 cada uno.