Vox se abstendrá en los presupuestos de Ayuso y votará sí a las reformas LGTBI y a la comisión de menores y tecnología

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox se abstendrá en la votación de los Presupuestos Regionales para 2024 y votará sí a las modificaciones del PP a las leyes Trans y contra la LGTBIfobia regionales y la creación de la comisión de estudio en la Asamblea sobre el uso de las nuevas tecnologías en menores y adolescentes.

Así lo ha adelantado en los pasillos de la Cámara de Vallecas la portavoz de la formación, Rocío Monasterio, ante este viernes en el que se celebrarán dos plenos distintos y en el que se votará la aprobación de las Cuentas para 2024, la citada comisión, las reformas LGTBI y la Ley de Simplificación, que modifica 15 normas, y sobre la que la líder del partido ha preferido mantener la incógnita, aunque ha apuntado que se puede "intuir".

Monasterio ha sido estas semanas muy crítica con lo que entiende que es la "intervención" de organismos como Telemadrid y la Cámara de Cuentas con un proceso "con nocturnidad y alevosía".

La portavoz ha comenzando explicando el porqué de su abstención a unos Presupuestos que también ha criticado desde que se adelantase el montante total, que supera los 27.500 millones de euros. Así, ha justificado que no voten en contra que así lo harán PSOE y Más Madrid junto a los que ha asegurado que no quieren "ir, votar, ni apoyar nada".

En segundo lugar ha añadido que no lo apoyará porque no están en el Gobierno al haber recibido una mayoría absoluta el PP, por lo que esperarán para hacer una evaluación sobre el desempeño de los mismos en un año.

Esto contrasta con la situación vivida hace un año, cuando el sentido de voto de Vox significó el rechazo a las Cuentas en la Comisión de Presupuestos, lo que implicó que ni siquiera llegaran a debatirse en el Pleno de la Asamblea. En ese momento chocaban con los 'populares' en un año preelectoral tras haberse rechazados las enmiendas parciales presentadas por los de Monasterio fuera de plazo por unos minutos.

Sobre las Cuentas para 2024 ha criticado que haya un aumento de casi un 20% respecto a los de 2022, que sacó el PP adelante junto a Vox. Ha censurado que no haya "bajadas de impuestos", que se mantengan las subvenciones a sindicatos y patronal o que "no se haya explicado" a qué se van a dedicar los "600 millones" que se recaudarán con la restitución parcial de Patrimonio. Aún así, ha destacado que hay enmiendas parciales que sí que les han aprobado los 'populares' como un plan para el fentanilo o propuestas en materia de comercio.

COMISIÓN DE TECNOLOGÍA

Preguntada por si el rechazo a votar junto a la izquierda haría que no apoyarán la comisión de jóvenes y tecnología, ha recordado que su partido trajo una proposición no de ley (PNL) que abordaba el acceso a Internet de los niños.

"Nosotros no somos como ellos (...) Lo importante son los niños. No tenemos ningún problema y lo que es increíbles es que nos voten a nosotros en contra y no piensen en ellos", ha lanzado.

Por último, las modificaciones de las leyes LGTBI y Trans las ha calificado como un "triunfo de Vox", aunque ha reconocido que le hubiera gustado que se hubieran derogado totalmente, pero al menos ha celebrado que se "reformen en gran parte".