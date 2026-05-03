Vox acusa a la Asamblea de "censurar" las preguntas a Ayuso sobre "prioridad nacional"

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Vox en Madrid ha acusado a la Mesa de la Asamblea de Madrid de "censurar" las preguntas de la sesión de control dirigidas a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que incluyen la "prioridad nacional".

Así lo han trasladado a Europa Press desde el partido, que sostiene que lo ocurrido es "un acto completamente antidemocrático y de censura". "A los españoles les importa la prioridad nacional, está en el debate político y en las calles, y pretender cercenar lo que le importa a los madrileños es intolerable", sostienen.

Por su parte, fuentes parlamentarias han explicado a Europa Press que el órgano rector de la Cámara determinó que había "falta de concreción jurídica y práctica" sobre el alcance del "término prioridad nacional".

Vox ha señalado nueve preguntas que no habrían pasado el filtro de la Mesa entre las que se preguntaba por este concepto vinculándolo a las ayudas a la maternidad, a las educativas, al acceso a la vivienda, a la atención sanitaria y a los servicios públicos.

El planteamiento de la "prioridad nacional" se ha convertido en las últimas semanas en uno de los principales ejes de la oposición de Vox a Ayuso, especialmente tras haberse pactado para conformar gobiernos de coalición en Aragón y Extremadura.

Moñino ha advertido reiteradamente a la presidenta autonómica de que también se lo reclamarán a ella tras las elecciones de 2027, dando por hecho que perderá su absoluta y que Vox será imprescindible también en Madrid.

En cambio, Ayuso defendió en Pleno ante Vox que su Gobierno aplica la "racionalidad" en sus ayudas y ha afirmado que "nadie deja atrás a ningún español". "Ninguna persona extranjera deja a ningún español fuera de absolutamente nada, porque hay ayudas que son ilimitadas, como por ejemplo las que están destinadas a las madres", planteó.