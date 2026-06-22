Vox acusa al PP de Alcalá de despreciar su acuerdo al expulsar a su portavoz pero mantendrá el resto de competencias

El portavoz de Vox Alcalá y segundo teniente de alcaldesa, Víctor Acosta - VOX ALCALÁ DE HENARES

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha acusado al Partido Popular de la "ruptura unilateral del acuerdo de gobierno" tras la decisión de retirar al portavoz de Vox, Víctor Acosta, del cargo de segundo teniente de alcalde y concejal de Proyectos Estratégicos y Europeos, si bien ha señalado que este mantendrá el resto de sus cargos y los concejales sus competencias.

A pesar de dar por roto el acuerdo con el PP, Vox ha subrayado que "continuará trabajando de manera responsable por los vecinos de Alcalá de Henares en las áreas que le corresponden", con lo que Acosta seguirá al frente de la presidencia del Distrito II y de la Ciudad Deportiva; mientras que el resto de concejales "mantendrán intactas cada una de sus respectivas competencias".

Así se desprende de un comunicado de la formación en el que acusa a los 'populares' de "debilitar la credibilidad institucional" con una decisión que "pervierte el funcionamiento democrático y desprecia de manera flagrante el acuerdo de gobierno" firmado entre ambos partidos en junio de 2023 tras las elecciones municipales.

De hecho, Vox insiste en que la aritmética en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares no ha cambiado desde los comicios, con lo que esta modificación "hostil" del reparto del Gobierno local "solo puede interpretarse como una represalia política y un intestino deliberado de debilitar a Vox por exigir transparencia", interpreta Acosta.

A entender del portavoz de Vox, estos hechos son la "culminación de una crisis" iniciada en mayo de 2025 cuando el PP llevó al Pleno de manera "unilateral" una modificación presupuestaria de 68 millones de euros y que pretendía aprobar "por la vía de urgencia, de espaldas a su socio y con claros fines electoralistas".

Vox votó en contra de esta modificación y desde entonces consideran que se abrió esa "crisis" entre ambos partidos en el seno del Ayuntamiento. "No vamos a ser el perro faldero del PP, los ciudadanos nos votaron para formar parte de las decisiones sobre a dónde se destina el dinero público, no para firmar cheques en blanco", ha argumentado Acosta.

"OPACIDAD Y BLOQUEO" EN LA CIUDAD DEPORTIVA

Para Vox, el conflicto radica de la "alarmante falta de transparencia" del PP al respecto de las cuentas del Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal (CDM) que preside el propio Acosta. Acusan al PP de "negarse reiteradamente" a facilitar el acceso a la información contable del ente.

"No me dan acceso a las cuentas del organismo que presido porque, como han podido comprobar, cada irregularidad que detecto, la pongo en conocimiento de la autoridad competente, y eso es incómodo", ha señalado Acosta. Vox apunta que, si bien en el pasado optó por "la estabilidad institucional", ahora considera que el PP ha cruzado "una línea roja definitiva".

Finalmente, la formación ha incidido en que "no está en contra de la seguridad ni de los servicios públicos", como asegura que está difundiendo el PP "de forma interesada", sino que "se planta únicamente" contra la toma de decisiones "unilaterales" adoptadas por los 'populares' dentro de la coalición de gobierno.

EL PP DICE QUE LOS CONCEJALES "NO ESTÁN PARA INVESTIGAR"

Por su parte, el portavoz municipal adjunto del PP en Alcalá de Henares, Vicente Pérez, ha respondido que "los concejales están para trabajar por los vecinos", mejorando la seguridad, impulsando inversiones y resolviendo "los problemas reales" de la ciudadanía, y "no para investigar ni asumir funciones que corresponden a los órganos de control".

Pérez ha recordado que la actividad económica y presupuestaria de Alcalá de Henares está sometida a "controles permanentes" por los mecanismos de fiscalización previstos en la legislación, y que existen "funcionarios cualificados, órganos independientes y procedimientos reglados" que garantizan la "legalidad, transparencia y correcto uso de los recursos públicos".

Pretender sustituir ese trabajo técnico por debates políticos permanentes no ayuda a resolver ninguno de los problemas de los alcalaínos", ha explicado Pérez, que ha insistido en que el Gobierno municipal continuará centrado en la gestión y en al ejecución de proyectos mientras "algunos dedican su tiempo a generar ruido político".

"Los ciudadanos nos eligieron para gobernar, gestionar y tomar decisiones que mejoren su calidad de vida. Nuestra prioridad es seguir avanzando en los proyectos que necesita Alcalá y no perder el tiempo en polémicas estériles que nada aportan a la ciudad", ha remachado Pérez.