Vox anuncia que va a pedir "ejecución forzosa" de la sentencia que anula las ZBE en Madrid y exige devolución de multas

Archivo - La concejala de Vox en el Ayuntamiento de Madrid Arantxa Cabello. - VOX - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Vox en el Ayuntamiento de Madrid Arantxa Cabello ha anunciado que su grupo va a pedir "la ejecución forzosa" de la sentencia de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) después de que el Tribunal Supremo rechazase el recurso presentado por el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia que anuló los artículos de la Ordenanza municipal que definen el ámbito ZBE de la capital.

"Vamos a pedir la ejecución forzosa de la sentencia firme, que es lo que hay que hacer. Y por supuesto que vamos a pedir que se devuelva el importe de todas las multas que han cobrado de manera ilegal, porque en política no solamente hay que alcanzar el poder para ejercerlo de manera despótica, lo que hay que hacer es preocuparse por los ciudadanos", ha dicho Cabello durante el Pleno de Cibeles.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estimó parcialmente el recurso formulado por Vox frente al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, que modificó la Ordenanza de Movilidad Sostenible de 5 de octubre de 2018.

En este punto, ha preguntado al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, cuál es "el respeto" que tiene el Gobierno municipal por las sentencias judiciales. "¿Nulo también? ¿Ese es el respeto que tienen por los ciudadanos de Madrid?", ha planteado para luego añadir que Vox está "esperando a que se ejecute la sentencia".

Dice la edil que "cuando hay una sentencia judicial hay que acatarla" por "muy mal" que siente. "Vamos a exigir que se cumpla la ley y si no es por lo civil, pues será por lo judicial", ha advertido sobre una medida que ha tachado de "cacicada".

CARABANTE DEFIENDE QUE ZBE NO ESTÁN TODAS ANULADAS

De su lado, Carabante ha defendido que la sentencia anula las zonas bajas de emisiones del distrito Centro y de Plaza Elíptica, pero no todas las ZBE del término municipal y, por tanto, el Ayuntamiento va a seguir con el procedimiento sancionador.

"El artículo 21 está vigente y no está anulado y, por tanto, la ZBE de Madrid está plenamente vigente", ha respondido el delegado, al tiempo que ha destacado que la medida es "un instrumento de éxito" que ha permitido "conciliar" movilidad con mejora de la calidad del aire. "Nos ha permitido pasar de ser la capital más contaminada en el año 2019 a la capital menos contaminada en el año 2026", ha destacado.

En este sentido, ha asegurado además que esta medida ha permitido que Madrid esté "a la vanguardia" de las políticas de sostenibilidad y de movilidad "a pesar de Vox".

"Ustedes están reconociendo en este Pleno que no van a acatar la sentencia judicial y nosotros se lo vamos a exigir donde se lo tenemos que exigir, en los tribunales. Este es el anuncio. Vox va a pedir la ejecución forzosa de la sentencia", ha zanjado por su parte Cabello.