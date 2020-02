Vox asegura que no ha recibido propuesta del Gobierno para reducir subvenciones y poder dar su apoyo a la rebaja fiscal

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox ha asegurado este viernes que no ha recibido aún la propuesta de reducción de subvenciones que ha solicitado al Gobierno regional, algo que sin lo que ha avisado no apoyará el proyecto de ley de deducciones fiscales que se que se debatirá la próxima semana en la Asamblea de Madrid.

Fuentes de la formación han señalado que el Gobierno autonómico todavía no le ha trasladado los planes para reducir subvenciones y que su apuesta es acometer una bajada de impuestos, incluso "más ambiciosa" que la diseñada por la Consejería de Hacienda que "solo asciende a 16 millones de euros".

Por ello, avanza que "no admitirá que (las deducciones fiscales propuestas) se lleven a cabo sin una propuesta de reducción de subvenciones que evite poner en riesgo el equilibrio de las cuentas de Madrid y permita dar prioridad al uso de recursos para lo verdaderamente importante: Educación, Sanidad y Dependencia".

También han criticado desde la formación las últimas declaraciones del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que ha avisado este viernes a Vox que no va a ceder a reducir subvenciones a entidades que luchen contra la violencia machista y cree que sería un "error" que no rectificara y no retirara la enmienda a la totalidad al proyecto de ley.

Para el Vox, estas palabras "carecen de fundamento alguno, ya que jamás ha estado presente en las conversaciones pertinentes ni ha querido sentarse a debatirlo" con la portavoz parlamentaria de Vox, Rocío Monasterio.

Fuentes del Ejecutivo autonómico señalaron recientemente que los contactos con Vox para tratar de lograr su apoyo han estado encabezados por el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, y en ellos se ha involucrado "personalmente" Ayuso.

Así, ambos tratan de "desbloquear" la "primera bajada de impuestos" de esta nueva etapa, máxime en un contexto de "amenaza" por parte del Gobierno central de subida de impuestos. Respecto a la petición de revisión de subvenciones, desde el Gobierno regional apuntaban que se habían comprometido a "estudiar y mejorar".