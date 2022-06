Vox cree que incidentes de París de "franceses de origen africano" pueden darse en Madrid y Ayuso les acusa de provocar

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, ha sostenido que los incidentes que se produjeron en el entorno del estadio Saint-Denise, coincidiendo con la final de Champions, provocados por "franceses de origen africano" pueden darse en Madrid y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, les ha acusado de "provocar".

En la sesión de control del Pleno de la Cámara regional, Monasterio ha narrado "el horror" que vieron los madrileños que se desplazaron a la capital francesa, donde "mujeres eran abusadas" y "gente era atracada y rodeada".

"Estos franceses de origen africano que atacaban a todos los madrileños es lo que tendremos en los barrios de Madrid si usted no toma medidas. Cuando llegue Vox tomará medidas para que esto no ocurra porque usted no se atreve a hacerlo", ha declarado.

A estas palabras, ha contestado Ayuso que ha manifestado que desde Vox "no pierden oportunidad nunca de hacer lo mismo, de provocar de la misma manera y de mezclarlo todo". "Me parece absolutamente irresponsable esa política sinceramente", ha dicho.

Para la presidenta, será que los grupos de trabajo "les dicen que arremeter de una manera determinada contra la inmigración le da votos". "Bienvenidos a esa política que a mí me parece que es nefasta y que crea muchísimo más perjuicio a la convivencia de la Comunidad que soluciones", ha sostenido.

Ayuso ha declarado que si Monasterio "fuera a la raíz de los problemas y quisiera de verdad acabar con ellos" no le hablaría de "políticas que no tienen que ver con la Comunidad". "A lo mejor por eso no le gustan las autonomías porque desconocen por completo. Ni la seguridad ni la inmigración dependen de mí. Si dependen de mí la integración y dar oportunidades a los ciudadanos que viven en la Comunidad. De verdad señoría... ¡Qué irresponsabilidad", ha zanjado.

673456.1.260.149.20220602104208