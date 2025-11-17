Vox cuestiona las actividades "con pulseritas" y "ganchillo" organizadas por un PP "más feminista" en el 25-N

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Vox en el Ayuntamiento de Madrid Carla Toscano ha cuestionado las actividades "con pulseritas" y "ganchillo" que se llevarán a cabo en los Espacios de Igualdad en el marco del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para que el PP quede "como el más feminista del mundo".

Así lo ha trasladado durante la Comisión de Políticas Sociales, Familia e Igualdad celebrada este lunes, donde Toscano ha enumerado el "despliegue" de actividades que se llevarán a cabo en los Espacios de Igualdad, de gestión municipal, en el marco de esta efeméride, con el que, en su opinión, se "dilapida" el dinero público.

Talleres, jornadas, cursos de danza, exposiciones, música, cine, patchwork, manifestaciones, una "siembra" o un "taller de tejedoras de ganchillo con perspectiva de género para hacer pulseritas para el 25 de noviembre", han sido algunas de las actividades expuestas por la edil de Vox durante su intervención.

"Lo del ganchillo tengo que reconocer que me tiene loca, o sea, no lo puedo entender. Decirle a una mujer que un piropo por decirle guapa es machista y es un crimen, pero ponerlas a hacer ganchillo como si no hubiera un mañana no lo ven sexista, no, no lo entiendo", ha señalado.

En su turno de palabra, la directora general de Políticas de Igualdad y Contra la Violencia de Género, Ana Fernández, ha recordado a Toscano que la violencia de género existe y que estas actuaciones son "necesarias" para avanzar hacia su erradicación.

"El 25 de noviembre fue proclamado Día Internacional para la Eliminación contra la Violencia contra las Mujeres en 1999. Desde hace más de 25 años todas las instancias internacionales, europeas y nacionales reconocen esta forma específica de violencia contra las mujeres", ha lanzado.

En este sentido, Fernández ha criticado a Toscano que "niegue recurrentemente" la existencia de esta violencia de género y, en consecuencia, "negar que se trata de una violación de los derechos humanos reconocidos internacionalmente".

"Va en contra de la jurisprudencia establecida a nivel europeo, de la jurisprudencia española y también de los compromisos adquiridos por todos los Estados que firmaron el Convenio de Estambul. Porque siempre habla usted de la violencia que denominamos de género y es una terminología establecida legalmente en todas las instancias", ha expuesto.

Al hilo, ha definido la violencia de género como "una violencia específica que se dirige contra las mujeres por el mismo hecho de serlo" y ha recordado que la Dirección General de Políticas de Igualdad y Contra la Violencia de Género tiene entre sus competencias la de "prevenir, detectar, atender y tratar de erradicar la violencia machista".

"Precisamente por ello, todas las actividades que se desarrollan en los Espacios de Igualdad tienen como objetivo avanzar en este sentido. No puedo entender cómo no se ve claro el objetivo, cómo no podemos compartir el objetivo de trabajar para una sociedad más igualitaria y libre de violencia, incluida la violencia machista. Y no tenga duda, desde la Dirección General vamos a dedicar todos los esfuerzos y los medios que tenemos en nuestra mano para acabar con esta violación de los derechos humanos", ha concluido Fernández.