Vox dice que la "única solución" que se dio a Noelia Castillo fue "suicidarla" e izquierda exige respeto a su decisión

Archivo - La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, durante una rueda de prensa posterior a una reunión de la Junta de Portavoces - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox en Madrid ha afirmado que la "única solución" que se dio a la joven a la que ayer se le administró al eutanasia, Noelia Castillo, fue "suicidarla", mientras que Más Madrid y PSOE han exigido respeto a su decisión.

Este cruce ha tenido lugar este viernes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea. La barcelonesa de 25 años sufría paraplejia y llevaba casi dos años desde que arrancó los trámites para pedir la eutanasia al haber tenido que esperar el pronunciamiento de cinco instancias judiciales hasta recibir la muerte asistida, ya que su padre se oponía.

La portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha comenzado su intervención mostrando su "tristeza como mujer, como madre y como española" al tiempo que ha acusado a las instituciones de no ser "capaces de proteger a una persona tan vulnerable".

"Noelia nos tiene que hacer reflexionar a todos porque es el reflejo de un sistema que no funciona y de unos políticos perversos que condenan a los españoles al abandono y a la muerte ante su inacción y negligencia criminal", ha lanzado.

RESPETO A SU DECISIÓN

Frente a ello, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha exigido respeto para la decisión de la joven y también para los " médicos y los tribunales que han avalado ese derecho a la eutanasia de una ciudadana".

"Exijo respeto para ella y para las personas que en una situación de sufrimiento absolutamente extremo eligen terminar con su vida", ha incidido la portavoz de la formación regionalista.

Por su parte, su homóloga del PSOE, Mar Espinar, ha afirmado que ha sido "muy duro escuchar" su testimonio y ha insistido en que hay que "respetar su decisión" ya que, además, está amparada por la ley y los jueces. "Ella ha decidido acabar así y lo tenía clarísimo y me alegro que haya podido hacerlo", ha rematado.

Por último el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha afirmad que se trata de un "fracaso colectivo, un fracaso como sociedad, un drama humano de difícil calificación". Ha afirmado que es una mujer a la "que no se le ha dado otra opción" y a la que el Estado "le ha fallado desde que era niña".

"El Estado solo le ha dado una opción que es la muerte. Yo creo que es un caso desgraciado que debe hacernos a todos reflexionar. Nadie quiere morir, la gente quiere no sufrir, quiere vivir mejor. Y si no hay esa alternativa, pues puede verse la posibilidad. De querer pedir una muerte", ha rematado.