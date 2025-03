Vox insiste en que Ayuso declare BIC Cuelgamuros y PP le recuerda que no tiene competencias sobre un monumento estatal

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox en Madrid ha vuelto a pedir que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, declare Bien de Interés Cultural (BIC) el Valle de Cuelgamuros, antes conocido como Valle de los Caídos, y PP le ha recordado que el Ejecutivo regional no tiene competencias sobre un monumento de titularidad estatal.

Este cruce ha tenido lugar en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid, que ha arrancado con la intervención de la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, afirmando que el Valle está "siendo atacado" y ha planteado a la presidenta si quiere "comunismo y odio" o "concordia entre españoles".

"La cruz más grande del mundo es símbolo de paz, de perdón, de fraternidad y de concordia", ha planteado Moñino, quien llevará este tema al Pleno de este jueves. Preguntada por la negativa previa de Ayuso a declararlo BIC --ya que es una petición recurrente de Vox-- ha afirmado que la mandataria ha "cambiado de opinión" en otras ocasiones.

Ante ello, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha recordado que el Gobierno autonómico "no es competente" y "no puede hacer las cosas que no son de su competencia". Ha deslizado que Vox "lleva suficiente tiempo ya en las instituciones como para saberse las competencias" de cada administración.

"De la misma manera que no podemos nosotros cerrar la M-50, de la misma manera que no podemos repatriar a menores a otros países porque no es de nuestra competencia, tampoco podemos hacer una protección autonómica sobre un bien que es de titularidad estatal. Por tanto, que se estudien bien los papeles", ha espetado.

También ha recomendado lectura a Vox la portavoz del PSOE, Mar Espinar, quien le ha pedido que se informe del plan de resignificación de Cuelgamuros pactado entre el Ejecutivo central y la Santa Sede.

"Que se lean los papeles para poder elaborar unas mentiras más curradas", ha replicado Espinar, quien ha recordado que en el citado acuerdo no se contempla eliminar la cruz.

Por su parte, su homóloga de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha tachado de "felpudo del PP" a Vox y ha defendido el proceso "totalmente lógico y necesario en cualquier democracia" que arrancó en 2018 con la exhumación de Franco porque no es normal que haya "un mausoleo a un dictador".