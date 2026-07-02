Vox insiste en que Sánchez dimita y vaya "directo al banquillo" tras la imputación a la directora de la Guardia Civil

La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox en Madrid ha insistido en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería dimitir e ir "directo al banquillo" después de conocerse que se ha imputado a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en el 'caso Leire'.

"Estamos ante un acto más de corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha utilizado todas las instituciones y lo estamos viendo con todos los procedimientos judiciales que se siguen contra él, contra su entorno político, contra su entorno familiar", ha lanzado en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de la Cámara.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, acordaba esta mañana citar como investigados tanto a González como al director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press después de que tanto la Fiscalía como las acusaciones populares lideradas por el PP solicitasen la imputación de estos altos cargos de la Benemérita.